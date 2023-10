Conceiçao irrompe al telefono durante un programma TV: criticano un suo calciatore e lui non ci sta Il tecnico del Porto guardava la tv e s’è accorto delle obiezioni sollevate nei confronti della scelta di dare fiducia al difensore proveniente dalla squadra B. “Credo che abbia ancora un potenziale enorme inespresso a disposizione”.

Sérgio Conceição intervenuto in diretta tv per difendere la scelta di portare tra i titolari del Porto, Zé Pedro.

La storia sportiva e la carriera di Zé Pedro sono cambiate per caso, perché la sorte ha voluto tendergli una mano un giorno all'improvviso. Lui l'ha stretta e s'è ritrovato a bordo della nuova esperienza che lo ha portato dall'Estrela alla squadra B del Porto fino alla maglia della squadra allenata da Sérgio Conceição.

È stato proprio il tecnico dei ‘Dragoni' a volerlo al centro della difesa in occasione delle sfide di campionato sia contro il Benfica (persa per 1-0) sua contro il Portimonense (successo per 1-0). Lo ha visto da vicino e scoperto ("non sapevo nulla del suo percorso né chi fosse") quando andò a trovare il figlio che giocava nell'Estrela e – come lui stesso ha confermato in diretta – qualcosa è scattato.

L’allenatore portoghese ha spiegato quali sono le indicazioni tattiche date al "ragazzo".

L'ex centrocampista ha parlato della scelta durante un intervento telefonico in una trasmissione in onda su Canal 11. Stava guardando la tv, s'è soffermato e ha ascoltato alcune riflessioni che lo hanno spinto a contattare la redazione: ha difeso ed elogiato il calciatore che gli ha suscitato fiducia e, alla prova del campo, ha offerto ampie garanzie, ha spiegato quali sono state le sensazioni provate. "Ho pensato potesse rappresentare un difensore centrale interessante, già con una certa esperienza e che avrebbe dato solidità alla formazione B".

Quali erano le cose da chiarire? Conceição ha rivelato quali sono state le consegne precise date dal giocatore che, secondo gli opinionisti in studio, aveva alimentato qualche perplessità per alcuni movimenti e scelte di gioco. "Nella partita con il Portimonense gli ho chiesto di non passare la palla per vie centrali, era una raccomandazione fattagli in allenamento. Non gli sto salvando la pelle, semplicemente dico che doveva agire dando ampiezza e profondità. Zé Pedro è bravo, gioca molto corto e lungo, tira calci di punizione. Deve migliorare, dorme con un occhio aperto e l'altro chiuso".

Il tecnico è accorto che Zé Pedro ha tutto per meritare una chance ulteriore, alcuni particolari lo hanno convinto a portarlo in prima squadra per le "caratteristiche interessati che ha e perché è un giocatore veloce. Il più veloce che abbiamo in questo momento". Antonio Folha, allenatore della seconda squadra del Porto, ne ha educato il talento, migliorato le qualità e lo ha trasformato, poco alla volta, in una pedina pronta per il grande salto.

"È un giocatore estremamente intelligente nell'articolazione della linea difensiva – ha aggiunto l'ex calciatore della Lazio – e in questo dobbiamo dare merito a Folha che ha fatto un lavoro importante sul ragazzo". È anche per questa ragione che Conceição, impressionato dalla immediata capacità di adattamento del giocatore, ha dato l'assenso al prestito di João Marcelo (altro centrale della squadra B), perché potesse giocare con maggiore continuità e acquisire per quella solidità necessaria per un ruolo e una posizione così delicate.

"Tutto quello che ha fatto Zé Pedro non è merito mio ma suo e di Folha – le parole del tecnico a conclusione del ragionamento -. In questo momento è un giocatore che ci dà garanzie, che entra in partita tranquillamente e sta in campo concentrato al massimo. Credo che abbia ancora un potenziale enorme inespresso a disposizione".