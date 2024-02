Conceição chiude l’intervista in italiano con un messaggio d’amore: “Lasciatemi dire solo una cosa” Ai microfoni di Sky Sport Sérgio Conceição, allenatore del Porto, ha analizzato la vittoria della sua squadra contro l’Arsenal e ha lanciato un messaggio d’amore per un club italiano in cui ha giocato: la Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dopo aver risposto alle domande di Fabio Capello, Billy Costacurta e Paolo Di Canio ai microfoni di Sky Sport alla fine di Porto-Arsenal, Sergio Conceiçao prima di salutare ha lanciato un messaggio d'amore per tutti i tifosi di una delle sue ex squadre: "Fatemi dire una cosa. Dico grazie a tutti, l'Italia è un paese che adoro, ma non lo sto dicendo per offrirmi al calcio italiano, non è per quello. Lasciatemi dire solo forza Lazio!".

Il Porto ha battuto l'Arsenal nella partita d'andata degli ottavi di Champions League ribaltando ogni pronostico. I Dragoes hanno avuto la meglio sui Gunners con una rete di Galeno negli ultimi minuti e si è preso un piccolo vantaggio in vista della sfida di ritorno a Londra del 12 marzo.

Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, ha commentato così la prestazione dei suoi: "Abbiamo disputato una bellissima parte a livello strategico e di organizzazione. Siamo stati umili e con la capacità di ripartire velocemente quando recuperavamo palla, i ragazzi questa sera hanno fatto molto bene".

L'ex calciatore di Lazio, Parma e Inter ha analizzato il modo in cui la sua squadra ha affrontato l'Arsenal e il suo modo di giocare: "Le occasioni di Galeno sono state un buon segno, siamo stati pericolosi. A questo livello siamo stati perfetti perché abbiamo dato poco spazio all'Arsenal e poi siamo sempre ripartiti bene. Siamo riusciti a limitare i loro esterni offensivi e tutti gli altri giocatori di fantasia. Ai miei ragazzi posso fare solo i complimenti, hanno fatto davvero una bella partita a questi livelli".

Sergio Conceiçao è sicuro che il match di ritorno sarà completamente diverso: "Ogni partita ha la sua storia, sarà diversa per noi ma anche per loro. Adesso dobbiamo pensare al campionato dove siamo in ritardo. A livello strategico la partita è stata fantastica, abbiamo cambiato qualcosa a livello di centrocampo e siamo riusciti a limitarli".