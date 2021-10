La marcia trionfale della Danimarca, che con dei numeri record si qualifica per i Mondiali 2022 La Danimarca è la seconda nazionale europea, e la terza in assoluto, a qualificarsi per i Mondiali 2022. La squadra guidata da Hjumland ha avuto un percorso netto, ha vinto tutte e otto partite di qualificazione a Qatar 2022, ha segnato 27 gol e non ha subito nemmeno uno. La qualificazione arriva esattamente quattro mesi dopo la partita Danimarca-Finlandia degli Europei in cui Eriksen ebbe un attacco cardiaco.

A cura di Alessio Morra

La Danimarca è la seconda nazionale europea a qualificarsi per i Mondiali 2022, ed è la terza in assoluto, dopo Qatar e Germania. La nazionale guidata da Hjumland ha vinto tutte e otto le partite giocate, ed ha uno score incredibile, perché ha segnato 27 gol e non ne ha subito nemmeno uno.

Danimarca-Austria 1-0

Era quasi una formalità la partita di Copenaghen con l'Austria. Il percorso era stato netto fin qui e bastava un pareggio per ottenere la qualificazione per il Qatar con due turni di anticipo. Bisogna aspettare il 52′ per l'1-0 firmato dal difensore dell'Atalanta Maehle che sfrutta un assist di Delenaey e con intelligenza insacca. Quello sarà il gol decisivo, il gol della qualificazione al Mondiale, il sesto in assoluto, il secondo consecutivo per i danesi.

8 partite e 8 vittorie

La Danimarca è stata eccezionale, ha vinto tutte e otto le partite di qualificazione, non era un girone impossibile, ma nemmeno semplicissimo, il percorso era iniziato con i tre successi ottenuti prima dell'Europeo, poi dopo la semifinale di Euro 2020 il filotto è continuato: 2-0 a Israele, poi l'8-0 in casa alla Moldavia, il 4-0 all'Austria (fuori casa), a settembre 2-0 alla Scozia, 1-0 esterno alle Far Oer prima del 5-0 a Israele. Prima del successo di misura sugli austriaci un altro poker alla Moldavia. Numeri record, che la Danimarca vuole incrementare, perché può anche mirare a un posto da teste di serie ai Mondiali.

Eriksen, la semifinale agli Europei e la qualificazione al Mondiale

E questo grande traguardo i danesi lo raggiungono esattamente quattro mesi dopo la partita degli Europei giocata con la Finlandia, la partita in cui ebbe un attacco di cuore Christian Eriksen. Un match indimenticabile per tutti gli appassionati, in particolare per chi ha seguito dal vivo quell'incontro e soprattutto ha vissuto dal vivo quelle fasi concitate e cioè per i calciatori danesi. Dopo aver vissuto e superato quei momenti tremendi la Danimarca ha trovato forza e convinzione e velocemente si è qualificata per le semifinali degli Europei e ha poi strappato il pass per il Mondiale 2022.