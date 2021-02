Piove sul bagnato e in casa Napoli continua l'emergenza infortuni. Adesso si è fermato anche Andrea Petagna che così si aggiunge alla lunghissima lista degli indisponibili per mister Gattuso. Una vera e propria morìa di giocatori che costringerà ancora una volta l'allenatore degli azzurri a dover inventarsi letteralmente la formazione. L'ultimo ko è infatti stato confermato dalla nota ufficiale del club partenopeo che sottolinea come il giocatore abbia svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie e che "gli accertamenti effettuati stamattina sull’attaccante hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell’allenamento di ieri".

Ennesimo problem,a non da poco a pochi giorni dal ritorno di Europa League che attende il Napoli alla trasferta di Granada, in Spagna. Con l'ex SPAL in infermeria, adesso i giocatori out sono ben 9 tra infortuni e Covid. Koulibaly e Ghoulam sono ancora in isolamento dopo la positività ai tamponi, Mertens e Manolas sempre infortunati per i problemi alle caviglie. Poi Hysaj, Demme, Lozano, Petagna e Ospina indisponibili, ed ora anche Petagna.

A conti fatti, per Gattuso – e per il Napoli – il problema è più che serio. Senza attingere alla Primavera, oggi i giocatori di movimento a disposizione sono solamente 10. Quattro difensori (Mario Rui, Maksimovic, Rrahmani, Di Lorenzo), cinque centrocampisti (Bakayoko, Elmas, Fabian, Zielinski, Lobotka) e tre attaccanti (Osimhen, Politano, Insigne). Allarme rosso dunque in Europa League per la sfida di giovedì sera ma anche in vista del ritorno in campionato. Nessuno degli attuali giocatori fermi in infermeria o in isolamento per Covid non sarà recuperabile per la prossima partita di Serie A che vedrà il Napoli affrontare l'Atalanta domenica alle 18 a Bergamo.