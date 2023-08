Commisso celebra la Fiorentina e poi si sfoga in diretta: “C’era uno stupido vicino a Italiano” La Fiorentina ha conquistato la qualificazione alla prossima Conference League ma Rocco Commisso in diretta ha qualcosa da dire a un tifoso. “C’era uno stupido dietro a Italiano” condannando il comportamento di uno dei sostenitori viola presenti al Franchi.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Fiorentina ha conquistato l'accesso alla fase a gironi della prossima Conference League 2023/2024. La squadra di Vincenzo Italiano supera 2-0 il Rapid Vienna nella gara di ritorno dell'ultimo turno eliminatorio ribaltando l'1-0 subito in Austria all'andata. Un traguardo importante per impostare la stagione e per questo anche il presidente Rocco Commisso in diretta su Sky Sport non ha di certo fatto mancare il suo pensiero. "Mi hanno chiamato per complimentarsi dall'America, dal Canada e da Gioisa – ha detto – Hanno fatto una bellissima partita.

Quel rigore dato a loro la settimana passata c'era e questo c'era pure, non abbiamo rubato niente". Il patron della viola era euforico ma rilassato allo stesso tempo dopo aver vissuto una settimana un po' di tensioni fra il risultato negativo dell'andata e un mercato che si chiuderà solo domani: "Per noi importante tutto questo – ha spiegato – Andiamo avanti così, è stato bellissimo stasera e sono contento per me, per i tifosi e per tutti". A questo punto però Commisso prende la parola e prima di concedersi alle domande da studio ma una critica nei confronti di un tifoso che per tutta la partita aveva insultato Vincenzo Italiano.

La Fiorentina fa festa con i tifosi dopo la qualificazione alla prossima Conference League.

Evidentemente uno dei sostenitori della viola presente allo stadio "Franchi" questa sera non stava gradendo l'approccio alla partita della Fiorentina lasciando per un po' la qualificazione in bilico. Comisso lo bacchetta in diretta e si sfoga cercando di convincere tutti a restare uniti. "C'era uno stupido tifoso che si è messo vicino a Italiano e spero che i fiorentini capiscono – spiega giustificando quello sfogo – Non è giusto criticare dal primo minuto il nostro allenatore, bisogna incorraggiare anche quando si perde. Non è giusto che uno delle nostra famiglia venga criticato".

Commisso ci teneva a ribadire questo concetto in diretta tv sperando di non vedere nuovamente scene di questo soprattutto in casa. Poi i complimenti a Nico Gonzalez e una considerazione di squadra: "Ha fatto due gol, già 4 quest'anno, ci sono alcuni ragazzi un po' stanchi ma rimane al mister chi cambiare". Con un mercato ancora da chiudere Commisso ha poi parlato anche delle trattative in corso a 24 ore dal gong: "Amrabat? Non ti posso dare una risposta, nemmeno io lo so che succederà ma gli abbiamo detto che se vuole andare cerchiamo di accontentarlo e se non si può fare resta qui e gioca noi – ha spiegato – United? Sono molte le trattative in corso, non voglio fare nomi, aspettate 24 ore".