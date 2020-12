La Roma potrebbe ritrovarsi in casa propria il nuovo acquisto di questo imminente mercato di gennaio. Javer Pastore, trequartista argentino, arrivato nella Capitale a luglio del 2018 dal PSG per 24,7 milioni di euro, è stato spesso fermato dagli infortuni. Arrivato come ciliegina sulla torta della campagna acquisti dei giallorossi guidati dall'allora direttore sportivo Monchi, Pastore ha mostrato all'Olimpico solo alcune delle sue immense qualità già ammirate a più riprese con il Palermo in Italia e in Ligue 1 proprio in forza ai parigini.

Nella giornata di ieri si è allenato insieme a tutto il resto degli infortunati a Trigoria e oggi invece sarà totalmente a disposizione di Fonseca per la ripresa degli allenamenti di tutta la squadra. Una notizia importante per il 2021 della Roma che potrà finalmente recuperare un giocatore su cui la società ha puntato tanto e soprattutto lo stesso Fonseca ha sempre creduto, tanto da aspettarlo anche la scorsa stagione. È assente dal 28 giugno scorso, quando entra in campo contro il Milan, ma questi 6 mesi, da gennaio fino al termine della stagione, potrebbero essere quelli del suo grande ritorno alla Roma.

Pastore torna in gruppo e si allena con la Roma

Un vero e proprio acquisto. Ecco come i tifosi della Roma stanno aspettando il rientro in campo di Javier Pastore. L'ultima apparizione dell'argentino risale allo scorso 28 giugno quando entrò in quella gara contro il Milan. Da quel momento in poi, l'ex PSG, ha pensato però soprattutto a recuperare dall'infortunio. La sua avventura alla Roma era iniziata con l’infortunio al polpaccio che non ha mai permesso all’argentino esprimersi con continuità. Diventato fondamentale per Fonseca all'inizio della scorsa annata, ecco che esattamente un anno fa, sempre nel periodo di Natale, Pastore rimediò un edema osseo all’anca ha fatto sì che nella seconda parte dell’anno giocasse appena 70 minuti in tre partite, costringendo il giocatore ad operarsi in estate a Barcellona.

È tornato a Roma lo scorso 11 novembre dichiarando che la società gli è sempre stata vicina in questo periodo. A meno di clamorose offerte, il club giallorosso non cederà l'argentino anche per cercare di valorizzarlo di nuovo. Il suo contratto scadrà a giugno del 2023 e dunque questi 6 mesi saranno importanti anche per conquistarsi un eventuale rinnovo. Contro la Sampdoria non giocherà dal 1′, ma già il fatto di averlo a disposizione, è fondamentale per Fonseca. Pastore potrebbe agire da trequartista alle spalle di Edin Dzeko che ha dimostrato più volte di saper sfruttare al meglio gli assist del Flaco.