Come sta Cristiano Ronaldo? Il campione portoghese della Juventus è tornato a Torino dopo aver scoperto di essere positivo al coronavirus. Un test effettuato nel ritiro della nazionale ha rivelato il contagio ma non ha frenato il calciatore che, rientrato in Italia con un volo-ambulanza, adesso è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Quali sono le sue condizioni? Lo ha mostrato lo stesso CR7 facendosi immortalare in splendida forma mentre è seduto a bordo vasca, nella piscina che fa parte dell'arredo della sua residenza. Sorridente, fisico scolpito, molto sereno nonostante tutto. L'immagine della salute.

Sto bene, fisicamente e non solo – ha ammesso Ronaldo su Instagram -. Non ho sintomi, ho dormito bene. In Portogallo era tutto perfetto, lì c’erano 23 gradi, anche qui fa caldo. Ho il virus, come dice il tampone, ma davvero non ho sintomi. Non ho dolore, non ho nulla, sto benissimo. Sono qui per ringraziarvi per i vostri messaggi. Spero di essere pronto per allenarmi, giocare e godermi la vita molto presto. Ora sono in quarantena, la mia famiglia vive in un altro piano della casa, ma sto bene e questo è tutto quello che conta.

Detto delle proprie condizioni, il campione della Juventus ha spiegato anche come sta affrontando il contagio. Non è proprio un "ecco come curarsi" ma ribadisce come una vita sana, un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita calibrato gli possano essere sicuramente d'aiuto anche in questo momento delicato.