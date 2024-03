Come si insultano due calciatori sul campo in una partita di Champions League: parole irripetibili Durante Real Madrid-Lipsia, nel corso del primo tempo è nato un feroce faccia a faccia a bordo campo tra Dani Carvajal e Lois Openda. L’attaccante francese ha reagito in modo scomposto con insulti carpiti dai microfoni direzionali e sentiti chiaramente in diretta TV: “Mi sc*** quella p****na di tua mamma” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Real Madrid-Lipsia è stata una partita vissuta ad altissima tensione per tutti i 90 minuti di gioco, conclusasi con la qualificazione della squadra di Ancelotti che ha impattato 1-1 sfruttando il successo esterno dell'andata. Tra i tanti duelli in campo, uno dei più accesi è stato quello tra l'attaccante dei tedeschi Lois Openda e il difensore delle merengues Dani Cavajal. Che nel primo tempo ha rischiato di degenerare in rissa con il bomber francese che ha pesantemente insultato l'avversario a seguito di uno scontro a bordo campo: "Mi sc*** quella p****na di tua mamma". Parole carpite dai microfoni direzionali e ben sentite in diretta TV.

Il Lipsia ci ha creduto fino alla fine e ha sfiorato l'impresa di eliminare agli ottavi di Champions il Real Madrid o almeno sperare di costringere gli spagnoli a giocarsi la qualificazione anche oltre il 90′. Ma il gol di Vinicius nella ripresa ha vanificato tutto, riducendo l'1-1 ad un risultato inutile per i tedeschi ai fini del passaggio ai quarti. Eppure la squadra di Rose ha confermato l'ottima levatura tecnica e tattica mettendo spesso alle corde i padroni di casa, creando tante occasioni soprattutto provando ad affidarsi in attacco a Lois Openda.

Purtroppo, l'attaccante francese del Lipsia non è riuscito quasi mai a sfondare la difesa madridista, lottando su ogni pallone senza riuscire a scardinare la linea davanti a Lunin: una difficoltà che si è trasformata quasi subito in frustrazione come in occasione di un episodio avvenuto nel primo tempo, sul risultato di 0-0 quando è scattato un feroce testa a testa tra lui e Carvajal. Con l'arbitro Massa lontano, le telecamere a bordo campo hanno inquadrato Openda dolorante a terra dopo un contatto di gioco e il difensore del Real che gli si avvicina invitandolo a rialzarsi.

L'attaccante francese scatta improvvisamente in piedi e affronta Carvajal duramente. È in quell'istante che i microfoni direzionali portano alle orecchie dei telespettatori frasi irripetibili con cui Openda insulta l'avversario in francese: "Mi sc*** quella p****na di tua mamma". Parole e atteggiamento che spingono a sua volta il difensore a non tirarsi indietro: solamente l'intervento di Rudiger eviterà che tutto finisca in rissa.

La scena, e soprattutto la frase di Openda, ha indignato il pubblico a casa e poi sui social dove è stato diffuso il video incriminato, con molti che si sono chiesti perché il giocatore del Lipsia non sia stato sanzionato. L'arbitro Massa è arrivato rapidamente sul posto ma a diverbio già concluso, senza aver sentito le parole pronunciate da Openda e per questo non potendo intervenire a livello disciplinare. Alla fine, comunque, la reprimenda arbitrale ai due giocatori ha permesso che ritornasse la calma e che il gioco riprendesse regolarmente.