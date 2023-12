Come se la passa Rudi Garcia mentre il Napoli affonda: “Ha lasciato le macerie anche lì” Rudi Garcia si sta dedicando alla sua nuova vita da papà ma c’è chi lo critica aspramente in Francia per quanto fatto a Napoli. Vere e proprie bordate per il mister francese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

L'arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli non ha finora prodotto i risultati sperati. I tifosi azzurri dopo la sconfitta con la Roma, la quinta in otto partite con l'erede di Rudi Garcia iniziano a pensare che forse sarebbe stato meglio proseguire con l'allenatore francese per dare continuità al suo percorso, per quanto deludente. Ma come se la passa ora l'ex Roma e Lille? In Francia c'è chi lo ha fortemente criticato.

Si tratta dell'ex calciatore e nazionale transalpino Jerome Rothen, oggi opinionista molto popolare in terra francese. Nonostante Rudi Garcia attualmente si stia dedicando a fare il papà dopo un fugace ritorno in Italia per le vacanze, dunque c'è chi parla di lui in termini tutt'altro che piacevoli. Tutto è partito dalle ultime dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha rivelato le sue perplessità già in occasione della presentazione del successore di Spalletti. "Avrei dovuto fare un colpo di scena e dire: eccolo presentato, ma ora se ne va – al Corriere dello Sport – Perché una persona che arriva e dice: ‘Io, non conosco il Napoli, non ho visto una partita…'. Avrei dovuto capire. Mentre ho preferito ridere. Il problema è che l'ha ripetuto più volte".

Proprio su questo fa leva Rothen, che ha utilizzato per confermare il suo parere anche i rapporti non idilliaci tra Garcia e alcuni giocatori azzurri: "Arrivi e firmi con le tue grandi idee, perché sei evidentemente un rivoluzionario del calcio. Dimostra così l'enorme presunzione che ha. Oppure è disconnesso. Adesso capisco il rapporto che aveva con certi giocatori. Abbiamo visto i giocatori reagire violentemente, anche ed è problematico per un allenatore essere giudicato così. C'era Osimhen, ma ce n'erano altri".

Insomma la scelta Garcia si è rivelata fallimentare per il Napoli, ma non rappresenta certo una sorpresa per Rothen. L'opinionista infatti ha voluto mettere il carico, ripercorrendo le ultime esperienze in panchina di Garcia assolutamente disastrose a suo dire: "Bisogna vedere gli ultimi club di Rudi Garcia, come è finita ogni volta. Lascia un campo di macerie ogni volta che saluta un club. Marsiglia, Lione e oggi Napoli". Il momento di relax di Garcia dunque è stato rovinato da queste bordate, un modo di girare il coltello nella piaga.