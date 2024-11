video suggerito

Come ha fatto il Milan a prendere lo sconcertante gol dallo Slovan su calcio d’angolo in attacco L’errore clamoroso della difesa del Milan sul gol del pari segnato dallo Slovan Bratislava in Champions. Reijnders e Calabria si fanno tagliare dagli avversari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il vantaggio del Milan in casa dello Slovan Bratislava è durato soltanto 3 minuti. Dopo il vantaggio di Pulisic al minuto 21 infatti, poco dopo è stato Barseghyan a trovare il pareggio sfruttando una lettura difensiva inammissibile per i rossoneri. Il calcio d'angolo battuto da Theo Hernandez infatti diventa occasione per i padroni di casa di partire in contropiede e trovare la rete che vale il provvisorio 1-1. Un gol che mette in mostra tutti i limiti difensivi evidenziati dalla squadra di Paulo Fonseca che porta praticamente tutti gli uomini a ridosso dell'area avversaria.

Calabria e Reijnders gli ultimi praticamente sulla lunetta dell'area grande si fanno sorprendere dal contrattacco degli slovacchi. Tutto inizia dal corner di Theo Hernandez che finisce, dopo una respinta, sui piedi di Chukwueze il quale prova a calciare dalla distanza. Il tiro del nigeriano viene respinto dalla difesa slovacca. Ed è in questo momento lo Slovan riparte con quattro uomini che superano Calabria e Rejinders e si involano verso la porta di Maignan inseguiti solo dall'olandese. Savvidis è bravo a pescare Barseghyan che con lo scavetto fa 1-1 ma la difesa del Milan è stata a dir poco superficiale.

L'errore di Calabria che è in ritardo e si fa tagliare dallo Slovan.

Il capitano del Milan poteva rimanere più indietro rispetto alla posizione in cui l'abbiamo visto. Quella zona infatti era già presidiata da Reijnders e dallo stesso Chukwueze che non essendo dei saltatori di testa sono rimasto dietro. È bastato un attimo infatti a Savvidis per tagliare tutta la retroguardia rossonera con un solo passaggio e involarsi verso la porta prima di servire l'assist decisivo a Barseghyan che ha messo la palla in rete. Ma di certo nel corso del primo tempo non era la prima volta che il Milan si faceva sorprendere così.

L'intervento prodigioso di Pavlovic.

Pavlovic aveva già salvato il Milan in precedenza con una ripartenza simile

Già in precedenza infatti la difesa del diavolo si era fatta saltare clamorosamente lasciando allo Slovan la possibilità di passare in vantaggio. Solo un intervento prodigioso di Pavlovic infatti ha potuto evitare che il Milan subisse gol. Pazzesca la scivolata del difensore che ha sventato il pericolo ma mettendo già in evidenza le lacune difensive messe in mostra poco dopo dalla retroguardia del Milan col gol subito al minuto 24.