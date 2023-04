Come cambia la classifica di Serie B con la penalizzazione alla Reggina: ressa in zona playoff Il tribunale Federale annuncia i tre punti di penalizzazione in classifica per la Reggina: come cambia la zona playoff della Serie B.

A cura di Ada Cotugno

Il Tribunale Federale Nazionale ha assegnato alla Reggina tre punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva: è stata così accolta la richiesta di sanzione da parte della Procura Figc per il mancato versamento delle ritenute Irpef da parte del club per le mensilità di novembre e dicembre 2022.

La Reggina presenterà ricorso per la penalizzazione inflitta dal tribunale, ma intanto il -3 cambia la classifica della Serie B. Il campionato è ormai arrivato agli sgoccioli e le squadre lottano per qualificarsi ai playoff e sognare la promozione in Serie A. Anche i calabresi sono in piena lotta per il salto di categoria, ma rischiano di essere tagliati fuori dopo la sanzione.

Attualmente la Reggina ha conquistato 49 punti in 33 giornate, frutto di 15 vittorie, 4 pareggi e 14 sconfitte e occupa il quinto posto della classifica a tre punti di distacco dal Sudtirol. Le sicurezze del club però cominciano a vacillare, dato che le distanze tra le pretendenti sono davvero minime e il -3 può facilmente cambiare tutte le carte in tavola.

Con la penalizzazione infatti la squadra allenata da Pippo Inzaghi scivola all'ottavo posto in classifica, a pari punti del del Pisa che può vantare gli scontri diretti a favore (sconfitta per 1-0 all'andata e vittoria per 2-0 al ritorno in Calabria) e posizionarsi davanti. L'ottavo posto è anche l'ultimo utile per accedere alla fase finale del campionato e giocarsi dunque i playoff, ma anche questo caso il vantaggio sulle altre squadre in corsa sarebbe davvero minimo.

La Reggina si ritroverebbe ad avere 46 punti, appena tre in più di Modena, Palermo e Ternana che sperano nell'allungo in classifica per cambiare la situazione. Non aiutano nemmeno i prossimi incroci di campionato, una sorta di playoff anticipato: i ragazzi di Inzaghi giocheranno contro il Brescia penultimo, ma in alto ci saranno diversi scontri diretti che potrebbero cambiare ancora l'ordine dei primi otto posti in classifica.

Adesso si attende il ricorso da parte del club calabrese che proverà a contestare la decisione del tribunale Federale per ricevere indietro i punti di penalizzazione inflitti per questa stagione. Oltre alla sanzione in classifica, è stata decisa anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi.