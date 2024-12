video suggerito

Cole Palmer vuole brevettare la sua esultanza, il gesto del brivido: potrebbe guadagnare milioni Cole Palmer in Inghilterra è soprannominato Cold Palmer, cioè Freddo Palmer. Ogni volta che segna fa il gesto del brivido, che ora l’attaccante del Chelsea sta cercando di brevettare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cole Palmer è diventato una macchina da gol, da un anno e mezzo è implacabile. Il Manchester City lo ha liquidato con eccessiva facilità. Guardiola lo ha ceduto al Chelsea che sta provando a tornare grande con questo ragazzo che è diventato famoso anche per la sua esultanza, che ora sta provando a brevettare.

Cold Palmer e l'esultanza da brivido

L'attaccante ventiduenne infatti ha fatto domanda per registrare il marchio della sua esultanza tremante e avrebbe fatto dei passi in avanti per appropriarsi del termine ‘Cold Palmer', cioè ‘Freddo Palmer'. Sono stati presentati infatti dei documenti dai quali emerge la volontà dell'attaccante di proteggere il suo modo di celebrare i gol, o meglio il suo modo di esultare che è diventato di gran moda.

Palmer sembra voglia utilizzare quel termine ‘Cold Palmer' e quell'esultanza per prodotti alcolici, bevande dietetiche, cibo, vestiti, giocattoli, dopobarba, cosmetici, lamette da barba e pure automobili, con come immagine quella di lui esultante.

Leggi anche Mourinho potrebbe fare un clamoroso ritorno in Premier: allenerebbe la penultima in classifica

Secondo quanto scrive il ‘Sun' la sua richiesta all'Ufficio governativo per la proprietà intellettuale include perfino un video della sua esultanza. In quel video lo si vedrebbe toccarsi con le mani le braccia con un gesto con il quale vorrebbe intendere che sente i brividi di freddo (quando fa gol). Palmer recentemente è diventato uno dei volti principali di una linea di abbigliamento inglese. E dopo essere apparso con il montgomery pare sia andato a ruba nei negozi nei giorni successivi.

Chi è Cole Palmer, l'attaccante del Chelsea scartato da Guardiola

Pep Guardiola è stato il primo a credere in lui, ma nell'estate del 2023 il Manchester City lo ha lasciato andare via e con il Chelsea Palmer è diventato un grande bomber. Quando aveva sette anni è stato tesserato dal City, nel 2020 ha fatto l'esordio in prima squadra e pur giocando pochissimo (perché era giovanissimo e aveva tanti campioni davanti) ha vinto sei trofei prima di passare al Chelsea e scoprirsi un bomber, 25 gol nella scorsa stagione. Con l'Inghilterra ha giocato la finale degli Europei, segnò anche il gol del momentaneo uno a uno.