Claudio Ranieri torna ad allenare il Cagliari, e realizza subito un record clamoroso Claudio Ranieri torna sulla panchina del Cagliari. L’ex allenatore anche di Roma, Juventus e Leicester prende il posto di Liverani e ritorna in Serie B dopo 28 anni. Ranieri è stato già allenatore dei rossoblu dal 1988 al 1991.

A cura di Alessio Morra

Claudio Ranieri torna al Cagliari. L'allenatore romano ha detto sì alla proposta del presidente Giulini e dopo 31 anni. Ranieri aveva guidato il club rossoblu dal 1988 al 1991. Ranieri ha firmato un contratto di due anni e mezzo e farà il suo esordio in panchina il 14 gennaio in occasione dell'incontro con il Como.

Ranieri è senz'altro uno degli allenatori italiani più bravi in assoluto, ha guidato decine di squadre e ha ottenuto sempre grandi risultati. Ora di primavere ne ha 71 anni e non ha alcuna voglia di mollare. Ranieri ha sentito il richiamo del mare e soprattutto dell'affetto che lo lega al Cagliari la squadra con la quale ha vinto i primi campionati da tecnico. Era un giovane allenatore quando, nel 1988, passò ai sardi che portò in poco tempo dalla Serie C alla Serie A. Lasciò per dire sì al Napoli. Poi ha sviluppato, su panchine importanti e prestigiose una grandissima carriera. E adesso torna al Cagliari.

Il contratto parte dal prossimo 1° gennaio, ciò significa che non sarà in panchina nel Boxing Day con il Cosenza, ma ci sarà contro il Como a metà gennaio. Il Cagliari lo aveva ingaggiato nel 1988, cioè 34 anni fa, e lo aveva salutato da tecnico nel 1991. Mai era passato così tanto tempo nella storia del campionato italiano tra una panchina e l'altra con la stessa squadra. Primato ottenuto. Ma ora Ranieri vuole altro. C'è una rimonta da realizzare in questa Serie B, campionato che Sir Claudio ha vinto nel 1993-1994 quando ha guidato la Fiorentina.

Il Cagliari aveva l'obiettivo della promozione ma è lontano dall'alta classifica. 14° con 22 punti in 18 partite. Pochi. Nel girone di ritorno c'è bisogno di una rimonta vera, anche se l'ottavo posto, l'ultimo che vale i playoff dista ‘solo' quattro punti.

Questo il comunicato del Cagliari: "Bentornato, Mister! Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con Claudio Ranieri che dall'1 gennaio 2023 assumerà la guida tecnica della prima squadra: l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2025".