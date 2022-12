Clamoroso sfogo di Marchetti contro Blessin, ha aspettato mesi: “Sei falso e presuntuoso” Federico Marchetti esce allo scoperto e si sfoga clamorosamente e in pubblico contro Alexander Blessin. L’ormai ex allenatore del Genoa è stato pesantemente contestato dal 39enne portiere.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un post risalente allo scorso 22 ottobre è diventato un'autentica bomba in casa Genoa. L'innocuo incitamento alla squadra da parte di Alexander Blessin attraverso un post sul suo account Instagram, allora era ancora allenatore dei rossoblù prima dell'esonero di questi giorni, è stato caratterizzato da un commento particolare, forte, durissimo e senza filtri che ha fatto molto discutere. Chi l'ha scritto? Un insospettabile Federico Marchetti. L'ex portiere dei liguri, che ha militato nel Genoa dal 2018 al 2022, anno in cui si è poi svincolato, si è scagliato duramente contro il tecnico 49enne tedesco che arrivò lo scorso anno in rossoblù senza riuscire ed evitare la retrocessione della squadra in Serie B.

A seguito dell'esonero che ha visto il club scegliere Alberto Gilardino al suo posto, Marchetti ha deciso di sfogarsi e lasciare un commento proprio sotto al suo ultimo post su Instagram parlandogli senza filtri dicendo tutto ciò che aveva in mente in quel momento. Lo sfogo dell'ex portiere è clamoroso e diversi sostenitori però si sono divisi circa il significato delle sue parole invitandolo a parlare chiaro cercando di fare luce su ciò che è realmente accaduto alla squadra lo scorso anno. "Sei un falso e presuntuoso" gli scrive Marchetti, ma non finisce qui…

Marchetti parla senza filtri e addossa a Blessin tutte le colpe della retrocessione del Genoa. "Sei il manager più povero, falso e presuntuoso che abbia avuto nella mia lunga carriera – scrive in inglese proprio per farglielo leggere chiaramente – Avete preso in giro tutti i genoani dal giorno 1 avete relegato una squadra che si sarebbe potuta salvare con le vostre ridicole idee calcistiche". Marchetti si sfoga clamorosamente come mai di solito accade a nessun altro giocatore nei confronti del suo ex allenatore appena esonerato.

Il durissimo post di commento scritto da Federico Marchetti.

"Ora che sei finalmente a casa, fatti un bagno di umiltà e vedi Davide Nicola e cerca di imparare da lui come gestire un gruppo per ottenere risultati in campo, non i canti dei tifosi come hai fatto tu!!! In bocca al lupo. Forza Genoa". Marchetti lo invita a prendere spunto dalle idee, il gioco, il carisma e la caparbietà di Davide Nicola che alla guida della Salernitana è riuscito a salvare i campani da una retrocessione che a gennaio sembrava ormai scontata. La rimonta dei granata ha poi portato proprio il Genoa, con Cagliari e Venezia, a finire in Serie B consentendo allo stesso Nicola di centrare l'ennesimo miracolo della sua carriera da allenatore.