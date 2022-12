Clamoroso pasticcio ai Mondiali, Tunisia-Francia non è regolare: reclamo ufficiale alla FIFA Tunisia-Francia è stata contraddistinta da un clamoroso errore dell’arbitro in occasione del gol di Griezmann poi annullato con il ricorso al Var.

A cura di Marco Beltrami

Non mancano le situazioni arbitrali controverse ai Mondiali del Qatar. L'ultima, molto particolare, è quella relativa a Tunisia-Francia, ultimo match del gruppo D. Sotto la lente d'ingrandimento il gol del pareggio di Griezmann, arrivato in pieno recupero e annullato poi dopo il fischio finale grazie all'intervento del Var per una posizione di fuorigioco dell'attaccante. La Francia ha deciso di presentare un reclamo per questa decisione, sottolineando il grossolano errore commesso dal direttore di gara.

Ma cosa è successo in campo? Al minuto 98 con la Tunisia avanti di un gol, la Francia già qualificata agli ottavi si è riversata in avanti alla ricerca del pareggio. Un cross di Aurelien Tchouameni è stato sfruttato da Griezmann che ha segnato la rete dell'1-1 al 98′. Festa grande per i Bleus e delusione cocente per gli africani, che sognavano una vittoria prestigiosa che non sarebbe comunque servita ai fini della qualificazione, alla luce del successo dell'Australia nell'altra sfida contro la Danimarca.

L’errore dell’arbitro nel finale di Tunisia–Francia

Le squadre sono tornate in posizione nelle rispettive metà campo, pronte a riprendere il gioco con l'arbitro che dopo il fischio finale però ha fatto ricorso all'on-field review. Rivedendo su indicazione dei colleghi al Var l'azione incriminata, ha annullato la marcatura, per la posizione irregolare dell'autore del gol. Scelta giusta a giudicare dalle immagini, ma che ha sollevato non poche perplessità tra i francesi, non tanto per l'offside, quanto per le tempistiche.

A quanto pare infatti dopo il gol, l'arbitro neozelandese Matthew Conger, ha fischiato prima la ripresa del gioco e subito dopo tre volte per ufficializzare la fine del match. Dove sta dunque l'errore? Nel fatto di avere dopo la marcatura dato il via libera alla ripresa delle ostilità, prima del triplice fischio.

Il regolamento infatti parla chiaro e afferma che un controllo Var non può annullare un gol una volta che il gioco è ripreso. Si legge infatti nella regola IFAB (International Football Association Board organo che decide qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio): "Se il gioco è stato ripreso, l’arbitro non può effettuare una revisione tranne che per un caso di scambio d’identità o per una potenziale infrazione da espulsione relativa a condotta violenta, all’atto di sputare, mordere o all’agire in modo estremamente offensivo e/o ingiurioso".

Se l'arbitro dunque avesse fischiato subito la fine della partita, allora non ci sarebbero stati errori ma l'aver dato il via libera alla ripresa dopo il gol seppur per una frazione di secondo (evidenti i 4 fischi, uno d'inizio e tre per la fine), è in contrasto con la legge 1.10 del VAR pubblicata dall'IFAB. Ecco allora che la Francia ha deciso di presentare un reclamo per quanto accaduto, nella speranza di vedere magari annullata la decisione e ristabilito l'1-1 (che tra l'altro non cambierebbe di fatto nulla in termini di classifica, con la Francia sempre prima e la Tunisia eliminata).

D'altronde ancor prima della Federcalcio francese, a chiedere chiarimenti in campo è stato il commissario tecnico dei transalpini Didier Deschamps che non ha proprio digerito la sconfitta, seppur inutile, dei suoi: "Aspetto una risposta sui regolamenti. Non li conosco tutti a memoria. L'arbitro ha fischiato il calcio d'inizio (dopo il gol di Griezmann, ndr) e poi la fine della partita e non sono sicuro che la partita potesse essere ‘ripresa'. Sono andato dall'arbitro per discutere. Aspetto una risposta e non dirò quello che ha detto. Non voglio interrogarlo. Ha il numero di Collina (presidente della Commissione Arbitri della FIFA)?"