Clamorosa idea Tonali per la Juventus: il piano dei bianconeri per arrivare al centrocampista Il summit tenuto a inizio della settimana ha delineato il piano della Juventus per il prossimo mercato: Tonali è il nome forte, ma serviranno almeno due cessioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Sandro Tonali alla Juventus, il passaggio è possibile: è questa la notizia più importante che ruota attorno al mercato bianconero, un rinforzo di prestigio da regalare a Thiago Motta per affrontare la seconda parte di stagione con una rosa più lunga e più forte. Il centrocampista italiano sarebbe pronto al ritorno in Serie A dopo un anno e mezzo trascorso al Newcastle dove, dopo il ritorno dalla squalifica, non ha più trovato tantissimo spazio. Per questo il Corriere dello Sport riporta il grandissimo interessamento dei bianconeri che avrebbero fissato l'obiettivo di far rientrare il calciatore già nel mercato di gennaio.

All-in della Juve su Tonali

È l'ultima idea del mercato bianconero che punterà a riparare i punti nevralgici della squadra per regalare a Thiago Motta un gruppo completo e sopperire agli infortuni. Tonali è entrato nel mirino della Juventus dopo una riunione che è tenuta a Torino all'inizio della settimana e che è servita a fare il punto della situazione e a pianificare il lavoro in vista dell'imminente sessione di mercato. Per fargli spazio la strategia sarebbe quella di cedere Fagioli, il primo della lista dei giocatori sacrificabili, che ha raccolto già l'interesse del Marsiglia. Nonostante il rientro dalla squalifica il giocatore non rientra più nei piani dell'allenatore e per questo è stato inserito nella lista dei partenti.

Ma per arrivare a Tonali serviranno almeno 50 milioni di euro e la cessione di un solo giocatore non basta. Per questo si potrebbe valutare anche il clamoroso addio di Yildiz per una somma cospicua, circa 40 milioni di euro: è un modo per fare cassa e aiutare la società a operare sul mercato in piena tranquillità, puntando non soltanto al centrocampista ma anche a un difensore che possa colmare i vuoti lasciati in difesa in questa stagione sfortunata.