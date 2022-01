Clamorosa beffa in FA Cup, il ricco Newcastle eliminato da una squadra di Serie C: “Patetico” Il Newcastle, la squadra più ricca del mondo di proprietà del fondo Pif, è stato eliminato nel terzo turno della Coppa d’Inghilterra dal Cambridge United, formazione che milita in League One (la terza divisione inglese) subendo un’altra umiliazione.

A cura di Michele Mazzeo

Clamoroso al St. James Park: il Newcastle, divenuta la squadra più ricca del mondo dopo l'acquisizione da parte degli arabi del fondo PIF, è stata eliminata al terzo turno della FA Cup dal Cambridge United, formazione che milita in League One (la Serie C inglese). La squadra guidata da Eddi Howe che per la prima volta schierava in campo il neoacquisto Kieran Trippier, arrivato dall'Atletico Madrid per 15 milioni di euro, in casa davanti ad uno stadio completamente esaurito è stata infatti sconfitta per 1-0 dalla compagine ospite nettamente sfavorita alla vigilia.

Un gol di Joe Ironside, arrivato al 56′, ha regalato l'incredibile successo alla squadra di terza divisione allungando di fatto il periodo nero dei Magpies che non solo rischiano la retrocessione dalla Premier League (essendo bloccati al penultimo posto in classifica con una sola vittoria dopo 19 partite) ma adesso deve fare i conti con l'umiliante eliminazione dalla prestigiosa Coppa d'Inghilterra per mano di una squadra di due categorie inferiori.

Nuova delusione dunque per i tanti tifosi del Newcastle accorsi in massa al St. James Park per vedere all'opera per la prima volta in maglia bianconera il nuovo arrivato Kieran Trippier e gustarsi un facile successo della propria squadra. Delusione che anche l'ex bandiera della formazione del Nord dell'Inghilterra, l'indimenticato centravanti Alan Shearer non ha potuto nascondere. L'ex bomber al termine del match ha infatti twittato sul proprio profilo ufficiale facendo venire fuori tutto il suo disappunto per l'umiliante sconfitta rimediata dalla squadra di cui è tuttora un'icona e di cui è grande tifoso: "Ben fatto Cambridge. Patetico Newcastle" le sue parole che non lasciano spazio all'interpretazione.