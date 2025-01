video suggerito

Cioffi nuovo allenatore dell’Al Ahli in attesa di Allegri: la strana proposta arrivata dall’Arabia Massimiliano Allegri e Gabriele Cioffi potrebbero condividere la stessa panchina a distanza di pochi mesi. La proposta dell’Al Ahli per l’ex allenatore dell’Udinese coinvolge anche il tecnico che con la Juve ha vinto l’ultima Coppa Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gabriele Cioffi e Massimiliano Allegri accomunati dallo stesso destino. L'incrocio tra i due allenatori, rimasti senza squadra da questa stagione, è abbastanza curioso. Il loro futuro potrebbe essere all'estero. Se per l'ex tecnico della Juventus si è parlato molto di Premier, ma anche della possibilità di allenare il Belgio da CT, è proprio il nome dell'ex allenatore dell'Udinese che sorprende. Secondo quanto afferma Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, Cioffi potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Al Ahli in Arabia Saudita sostituendo l'attuale mister Jaissle. Ma perché Allegri?

Max sarebbe in realtà il vero sogno della squadra che può contare su giocatori del calibro di Kessie e Mahrez senza dimenticare Toney, Firmino e Veiga ma anche Demiral e l'ex romanista Ibanez. Tra i pali, inoltre, difende la porta Mendy. Insomma, una squadra molto ambiziosa, che ha speso tanto, e che vorrebbe prendere adesso Cioffi per aspettare poi Allegri a giugno. Di fatto l'ex Udinese sarebbe una sorta di traghettatore per sperare poi che Allegri accetti e prosegua il suo percorso.

L'obiettivo del club saudita infatti sarebbe quello di affidare la panchina a un tecnico italiano. Cioffi sarebbe fondamentale proprio per dare quell'impronta di cultura calcistica nostrana alla squadra prima di lasciare lo scettro ad Allegri. Non è detto però che il tecnico livornese accetti lasciando che dunque Cioffi prosegua con l'al Ahli anche per la prossima stagione andando oltre il mese di giugno. Sono tutte ipotesi in questo momento su due allenatori che sono stati, fino alla passata stagione, protagonisti del campionato di Serie A.

Leggi anche Antonio Nocerino diventa il nuovo allenatore del Las Vegas: il club lo annuncia come un Papa

Le ultime esperienze in panchina di Allegri e Cioffi

L'ultima esperienza di Cioffi su una panchina è stato con l'Udinese. Il tecnico di Firenze ha iniziato nel 2020 come vice allenatore di Gotti per poi proseguire da solo fino a maggio 2022 quando lascia per accettare il Verona. Tornerà nuovamente all'Udinese nel 2023 prima dell'esonero ad aprile 2024 con il club in piena zona retrocessione. Per Allegri invece la situazione è ben più nota con l'ultima partita ufficiale in panchina da allenatore della Juventus nella finale dell'ultima Coppa Italia vinta proprio dai bianconeri contro l'Atalanta.