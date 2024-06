video suggerito

Cile-Perù di Coppa America proiettata durante una veglia funebre: il calcio oltre ogni limite Maxischermo per Cile-Perù durante una veglia funebre a Santiago del Cile: è accaduto in occasione dell’esordio della Roja nella Copa America 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Vito Lamorte

La Copa América è uno degli eventi più attesi dai tifosi dell'America Latina e lo testimonia una famiglia cilena che è diventata virale sui social per un video registrato durante una veglia funerale. Nel momento di dolore e di raccoglimento per la perdita di un caro familiare ecco che nella sala dove c'era la salma è spuntato un maxischermo dove tutti guardavano ancora la partita della Roja contro il Perù, match d'esordio nella competizione continentale.

Si trattava del funerale di "Tío Feña", una persona importante nella storia del Condorito FC, una squadra amatoriale di Santiago del Cile, e intorno alla sua bara c'erano diversi suoi amici e colleghi: il denominatore comune, però, è che avevano lo sguardo rivolto alla parete dove era proiettata la gara.

Maxischermo per Cile-Perù durante una veglia funebre

Per alcuni il calcio non è solo uno sport ma è una vera ragione di vita e in molti casi raggiunge la sua massima espressione quando gioca la nazionale del proprio paese. Un esempio può essere quello che è avvenuto venerdì scorso, 21 giugno, quando in occasione di un funerale di Santiago del Cile una dozzina di persone presenti alla veglia funebre sono state riprese mentre assistevano alla partita della nazionale cilena contro il Perù, match d'esordio alla Copa América 2024.

Cile e Perù nel girone dell'Argentina in Coppa America

La partita tra Cile e Perù si è conclusa con uno scialbo 0-0. La prima giornata del Gruppo A della Copa America 2024 ha visto l'Argentina battere il Canada per 2-0 grazie ai gol di Julian Alvarez e Lautaro Martinez nella gara inaugurale del torneo.

Nel prossimo turno la Roja affronterà i campioni del mondo mentre il Perù affronterà il Canada. Nella terza giornata Alexis Sanchez & co se la vedranno con la selezione canadese e i peruviani contro la Seleccìon.