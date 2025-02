video suggerito

Christian Chivu sarà il nuovo allenatore del Parma: è pronto per la prima panchina in Serie A Il Parma ha scelto Chivu per sostituire Pecchia: contratto di un anno e mezzo, sarà il suo debutto come allenatore in Serie A.

A cura di Ada Cotugno

Il Parma ha già trovato il nuovo allenatore per sostituite Fabio Pecchia. Dopo l'esonero la società ha scelto di puntare tutto su Christian Chivu che comincerà così la sua prima esperienza da allenatore in Serie A. Una scelta inedita che Krause ha voluto compiere per dare una scossa alla sua squadra: dopo 25 giornate di campionato i risultati sono deludenti e la retrocessione sembrava essere sempre più vicina. L'ex tecnico della Primavera dell'Inter avrà un compito arduo da affrontare per il suo debutto tra i grandi, una sfida che potrebbe aprirgli una nuova strada all'interno della sua giovane carriera. Attualmente il Parma si trova al terzultimo posto della classifica e non vince da quattro partite consecutivo, ma si trova a un solo punto dalla salvezza e ha ancora tutte le possibilità di evitare una dolorosa discesa in Serie B.

Chivu sarà il nuovo allenatore del Parma

Tutti gli indizi portavano all'ex interista già subito dopo la notizia dell'esonero di Pecchia e secondo la Gazzetta dello Sport la scelta sarebbe rimasta invariata. In realtà il ballottaggio delle prime ore era ristretto a pochissimi nomi: in pole c'è sempre stato Chivu e le uniche alternative percorribili sarebbero state Tudor e Pirlo, profili sicuramente più di esperienza ma che non sono mai stati in cima alla lista dei desideri del Parma. L'ex giocatore si legherà al club per un anno e mezzo e debutterà per la prima volta su una panchina di Serie A, probabilmente già il prossimo sabato nel derby contro il Bologna.

Il rumeno dovrà riaccendere l'entusiasmo della squadra e ritrovare quella scintilla in attacco che si è persa ormai da tempo, oltre che ricostruire una difesa che è tra le più bucate di tutto il campionato. Krause ha investito tanto, portando al Parma giocatori giovani e dalle buone potenzialità che al momento non stanno rendendo: la priorità è quella di restituire serenità allo spogliatoio dopo settimane non facili, un compito che Chivu potrà portare avanti grazie alla sua esperienza di lavoro con i più giovani.