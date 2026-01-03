Chivu: “Le frecciate da altre città? Non hanno a che fare con questo sport”. A chi si riferisce

Cristian Chivu ha presentato in conferenza stampa la partita tra Inter e Bologna. L’allenatore nerazzurro ha risposto anche a una domanda sulle ‘frecciate da altre città’ e sul peso che hanno nelle partite. A chi si riferisce.

Cristian Chivu ha presentato in conferenza stampa la partita tra Inter e Bologna. L'allenatore nerazzurro ha risposto anche a una domanda sulle ‘frecciate da altre città' e ha espresso il suo punto di vista "Quanto conta? Per me nulla, per come vedo il calcio. Per come sono cresciuto in questo sport e ormai sono passati tanti anni. Per me incide poco, incide solo a livello mediatico. Non ha a che fare con questo sport, deve rimanere sport, non si deve sempre cercare la critica, tutte queste polemiche inutili".



Il riferimento è alle parole di Antonio Conte in merito alla ‘struttura' di Inter, Juventus e Milan rispetto al Napoli. Queste le parole dell'ex allenatore nerazzurro, ora sulla panchina dei campioni d'Italia in carica: "Juventus, Milan e Inter per struttura, seconde squadre, monte ingaggi, valore patrimoniale sono diverse. Se vince un'altra squadra rispetto a queste tre, ha fatto qualcosa di straordinario. Non puoi mettere la testa sotto la sabbia se c'è una differenza, poi quella differenza si cerca di colmarla sul campo ma parliamo di realtà diverse".

Sul Bologna: "Cosa fare di diverso rispetto alla Supercoppa? il Bologna ha identità, ha intensità, ha gamba. Ti mette in difficoltà quando attaccano, sulle fasce hanno giocatori che ti possono mettere in difficoltà. Hanno attaccanti, incursori, trequartisti che arrivano a riempire l'area. Hanno struttura, hanno gamba, i tempi giusti, hanno una certa determinazione, tornano in molti anche quando batti la pressione".

Chivu: "Cancelo? Io preferisco parlare dei miei giocatori"

L'allenatore dell'Inter ha risposto anche a una domanda sul mercato e alle continue voci sul possibile arrivo di Joao Cancelo, che è accostato in maniera veemente ai nerazzurri dopo la rottura con l'Al-Hilal: "Cancelo? Io preferisco parlare dei miei giocatori. Vorrei parlare di Luis Henrique, è un bel po' che non mi chiedete di lui. Vorrei parlare di Diouf, di Dumfries, di Darmian che tra un po' rientra. Sono uno che guarda sempre la realtà dei fatti, amo questo gruppo e questi giocatori, preferisco parlare di loro".

Infine, Chivu ha risposto anche ad un'altra domanda di mercato ma in merito alle possibili uscite: "Temo l'addio di Frattesi e De Vrij? Non temo niente, mi fido della loro professionalità. Sono i due che hanno giocato meno rispetto agli altri, anche per cause fisiche nel caso di Frattesi, per scelte diverse con Akanji e Bisseck. Abbiamo sempre presente che esempio sia De Vrij, avrà anche lui più opportunità come Davide (Frattesi)".