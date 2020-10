Federico Chiesa potrebbe aver giocato venerdì 2 ottobre la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina. Nelle prossime ore, le ultime del calciomercato, potrebbe firmare per la Juventus, che dalle parti di Firenze non è tanto amata. Contro la Sampdoria Chiesa ha cercato il gol forse molto più di altre volte, lo ha sfiorato al 95’ quando ha colpito il palo, che ha condannato al ko i viola (battuti 2-1 in casa). Quello poteva essere il suo regalo d’addio o anche un modo di placare le polemiche che sono già nate e si triplicheranno se il trasferimento verrà davvero definito. Ma benzina sul fuoco già c’è a causa della fascia di capitano che Chiesa ha indossato, perché non ha portato sul braccio quella di Astori.

La fascia di Astori

La Fiorentina due anni fa ebbe una deroga ed è l’unica squadra di Serie A ad avere una fascia di capitano differente. Così è perché giustamente i viola vogliono ricordare Davide Astori, che portano comunque sempre nel cuore. La fascia in suo ricordo in genere è sul braccio di Pezzella, che ora è infortunato. Contro la Sampdoria è passata a Federico Chiesa che però non avrebbe ricevuto l’ok per avere la fascia di capitano di Astori, quella con le iniziali DA. Il no gliel’avrebbero detto i tifosi, quelli più caldi che non avrebbero voluto che il giocatore, in procinto di passare alla Juve, avesse sul braccio la fascia che ricorda il capitano che lasciò questo mondo due anni e mezzo fa.

L’oggetto del contendere con la tifoseria non è solo rappresentato dall’addio, ma è dal passaggio alla Juventus. La rivalità che c’è tra queste due società dura da quasi quarant’anni e ha avuto l’apice con la cessione di Roberto Baggio nel 1990, ci furono anche tumulti a Firenze. E ora, dopo anche l’acquisto di Bernardeschi, la Juve prova a comprare anche Federico Chiesa, e questo alla parte più dura della tifoseria non va giù.