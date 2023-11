Chiellini rispunta dal passato, per i tifosi dell’Arsenal diventa un mito: la sua intervista è oro I tifosi dell’Arsenal hanno rispolverato una vecchia intervista di Giorgio Chiellini per prendere in giro il Tottenham che è crollato in Premier League.

L'Arsenal si è portato in testa alla Premier League dopo la vittoria sul Brentford nell'ultimo turno, un 1-0 in trasferta firmato dal gol di Havertz quasi allo scadere. I Gunners hanno approfittato del pareggio tra Manchester City e Liverpool per piazzarsi in vetta e provare a inseguire quel titolo sfuggito l'anno scorso dopo aver condotto il campionato per parecchi mesi. Contemporaneamente il Tottenham, che era partito a razzo sotto la nuova gestione di Ange Postecoglou, è clamorosamente entrato in crisi e adesso deve incassare gli sfottò dei tifosi dell'Arsenal, che per l'occasione hanno rispolverato una vecchia intervista di Giorgio Chiellini.

Per il Tottenham le ultime settimane sono state difficili, dopo che la squadra di Kulusevski e Bentancur aveva condotto la Premier in virtù di un avvio strepitoso (8 vittorie e 2 pareggi nelle prime 10 partite). Gli ultimi tre match sono stati tuttavia altrettante sconfitte, che hanno fatto crollare gli Spurs al quinto posto in classifica. La cosa più frustrante per i tifosi è il fatto che Son e compagni sono stati in vantaggio in ognuna delle tre partite giocate e perse contro Chelsea, Wolverhampton e Aston Villa.

L'ultima rimonta subita è stata quella di domenica scorsa, quando il bellissimo gol di Lo Celso è stato vanificato dalle reti di Pau Torres e Ollie Watkins per i Villains, che hanno espugnato il Tottenham Hotspur Stadium. Una sconfitta che ha significato un non invidiabile record per gli Spurs: sono la prima squadra a perdere tre partite di Premier League di fila dopo essere stati in vantaggio.

La vicenda ha ispirato un profilo Twitter di tifosi dell'Arsenal a condividere la statistica in questione, accompagnandola con la citazione di una famosa (in Inghilterra) intervista di Giorgio Chiellini, resa a margine degli ottavi di Champions League tra Juventus e Tottenham del 2018, quando a passare furono i bianconeri. Quando gli fu chiesto dei soli due gol segnati dagli Spurs a fronte delle tante occasioni create, l'attuale difensore del Los Angeles FC rispose: "È la storia del Tottenham, creano sempre molte occasione per segnare, ma gli manca sempre qualcosa per arrivare alla fine. Noi crediamo nella storia". Parole che sono diventate oro per i tifosi dei Gunners, che le hanno rispolverate contro gli odiati rivali londinesi.

La prossima partita del Tottenham è la trasferta contro il Manchester City di domenica prossima: non esattamente il match da cui riprendere a fare punti.