Chido Obi-Martin fa già impazzire lo United: al debutto in Under 18, segna tre gol in 13 minuti La stellina dell'Under 18 del Manchester United, il sedicenne danese Chido Obi-Martin si è preso la ribalta delle cronache per aver segnato tre gol in soli 13 minuti. Al suo debutto da titolare, mostrando qualità da assoluto fenomeno in erba in cui non ha creduto l'Arsenal, dove è cresciuto.

A cura di Alessio Pediglieri

Si chiama Chido Obi-Martin è di nazionalità danese, ha solamente sedici anni e milita nell'Under 18 del Manchester United in cui ha esordito nel pomeriggio di sabato 26 ottobre, stupendo tutti grazie ad una prestazione perfetta culminata con una tripletta siglata in soli 13 minuti. Che lo ha fatto conoscere al mondo del calcio ed entusiasmare i tifosi che lo pretendono – di fronte ai mille problemi in campionato di ten Hag – immediatamente in prima squadra.

Obi-Martin, eroe quasi per caso in United-Nottingham Under 18

Non doveva nemmeno esserci ma alla dine è stato aggregato quasi all'ultimo in vista della partita del campionato under 18 che il Manchester United ha dovuto giocare contro il Nottingham Forest. Fuori quota, per la giovanissima età, non ci ha messo moltissimo a fare la differenza tra compagni e avversari più grandi. Dopo soli 13 secondi è andato a segno, con una azione solitaria sfruttando l'errore della difesa e bagnando nel modo migliore il proprio esordio da titolare. Poi, al 5° la doppietta con un gran tiro da fuori. Al 13° l'apoteosi personale col tris grazie ad un tapìn ravvicinato.

Chi è Chido Obi-Martin, la stellina cresciuta nell'Arsenal e ora allo United

Si sfregano le mani gli scout dei red devils perché Chido Obi-Martin non è cresciuto nelle giovanili dello United, ma arriva da Londra sponda Arsenal, club che storicamente è fucina di giovanissimi talenti. Ma per il sedicenne i Gunners non hanno previsto l'immediata esplosione e la conferma delle sue doti, immediata. Solo nel settembre scorso è arrivato a Manchester salutando l'Arsenal: lo stesso Mikel Arteta ha avuto dei colloqui con il sedicenne nel tentativo di convincerlo a rimanere nel nord di Londra, ma non c'era spazio per lui tra i titolari e così ha ceduto alla corte United. Per il giovane danese è contato poco lo score fatto registrare nelle giovanili dell'Arsenal: 32 gol in 18 partite tra cui 10 gol in una singola gara, contro il Liverpool.

La celebrazione di Obi-Martin in campo e sui social

I tifosi del Manchester United non hanno resistito a tributare al giovane 16enne i loro complimenti, sia dal vivo allo stadio, sia soprattutto sui social dove la gara perfetta di Obi-Martin è stata celebrata con un fiume di applausi virtuali, facendo già sognare ad occhi aperti: "Questo ragazzo ha imbrogliato sull'età… Che bel modo di presentarsi al tuo primo inizio per il Manchester United", ha scritto un utente impressionato dalle qualità del ragazzo: "Promuovetelo subito in prima squadra e guardatelo lavorare" ha subito incalzato un altro. "Mettetelo immediatamente sull'autobus per il West Ham" ha ironizzato un tifoso in vista della gara di Premier della prima squadra dove lo verrebbero tuti già vedere all'azione: "Un vero talento generazionale… In realtà è il prossimo Haaland, non è vero?"