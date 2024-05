video suggerito

Chi va in Conference League in Serie A, Fiorentina o Napoli: in quale caso non si qualifica nessuno Sono ancora tre le squadre italiane in lizza per partecipare alla prossima edizione della Conference League. Ma se la Fiorentina dovesse vincere il trofeo, potrebbe non essercene nessuna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fiorentina, Napoli e Torino. Sono le tre squadre ancora in lizza per partecipare alla prossima Conference League. Ma non è scontato che ci siano formazioni italiane nella terza competizione europea, con la formazione di Italiano che se riuscisse a vincere il trofeo potrebbe scombinare le carte.

Quante squadre si qualificano alla Conference League nel 2024-2025

Teoricamente l'Italia avrebbe diritto a iscrivere una squadra nella prossima edizione della Conference League. Ma se i viola dovessero riuscire a vincere il trofeo, battendo in finale l'Olympiacos, si qualificherebbero in automatico per l'Europa League. Questo, però non aprirebbe necessariamente la strada a un'altra a Napoli e Torino, che per qualificarsi dovranno comunque arrivare all'8° posto, al momento occupato proprio dai viola.

Chi si qualifica alla Conference League: gli scenari

Se la Fiorentina vincesse la Conference League, i viola sarebbero ammessi di diritto all'Europa League 2024-2025, a prescindere dal piazzamento in campionato, andandosi ad aggiungere alle squadre qualificate in 6ª e 7ª posizione. Ma se la formazione di Italiano mantenesse l'8° posto in classifica, restando davanti a Napoli e Torino, nessuna squadra italiana prenderebbe parte alla terza coppa europea nella prossima stagione. Se il campionato finisse oggi, con la vittoria della Fiorentina nella finale di Atene, non ci sarebbero dunque formazioni italiane nella prossima edizione della competizione.

Se la Fiorentina non dovesse vincere la finale di Conference League, invece, è già sicuro che a partecipare alla prossima competizione europea sarà la formazione che chiuderà il campionato all'8° posto. I viola sono al momento favoriti per ottenere quel piazzamento, in vantaggio su Napoli e Torino, e con anche la partita da recuperare con l'Atalanta dove una sconfitta dei bergamaschi potrebbe regalare all'Italia un posto in più in Champions League. Napoli e Torino, hanno solo una strada per qualificarsi in Europa, vincere le ultime due partite stagionali, e sperare in aiuti da parte della Fiorentina per raggiungere l'8° posto.