Chi lascia il Tottenham vince trofei in ogni angolo del mondo: la statistica è impressionante Il Tottenham non vince trofei dal 2008. I calciatori che hanno lasciato gli Spurs hanno fatto collezione di trofei, in questi ultimi 15 anni gli ex Spurs ne hanno vinto a raffica, e hanno conquistato in tutto 164 trofei.

Il Tottenham è una delle squadre più note e più ricche della Premier League. Negli ultimi anni gli Spurs spesso sono andati vicini a vincere un trofeo, ma non sono mai riusciti a sollevare un trofeo. L'ultimo vinto è datato 2008. Eppure tra campo e panchina sono stati tantissimi big a lottare con gli Spurs: da Mourinho a Conte passando per Bale, Modric e Kane, che a quasi trent'anni è ancora, per dirla alla Mou, a ‘zero tituli' in carriera. Quest'ultima annata è stata disastrosa. Il Tottenham è arrivato addirittura ottavo ed è fuori dalle coppe europee. Per la prossima stagione è stato ingaggiato Postecoglou, ma intanto si fanno ancora i conti con il passato e le grandi delusioni. E c'è un dato statistico che risalta in queste ore. Perché chi lascia gli Spurs generalmente va vincere trofei da un'altra parte. L'elenco è lunghissimo.

In trentadue anni gli Spurs si sono aggiudicati solo la Coppa di Lega 2008, dopo di che non sono arrivati trofei. Certo il Tottenham ha giocato una finale di Champions, spesso si è piazzato tra le prime quattro e ha lottato per il titolo ma non ha piazzato il colpo grosso.

Alcuni calciatori andando via hanno ampliato la loro bacheca. In diversi casi era praticamente ovvio, quasi scontato, come nei casi di Gareth Bale e Luka Modric, passati al Real Madrid con cui hanno fatto incetta di trofei, in particolare di Champions League. Così come Kyle Walker che fino ai 27 anni non era riuscito a conquistare trofei, ma negli ultimi sei anni di titoli ne ha vinti 13 con il Manchester City.

La somma è clamorosa. Perché i 49 calciatori che dopo aver lasciato il Tottenham hanno conquistato titoli, in ogni parte del mondo, hanno portato a casa la bellezza di 164 trofei. Un numero davvero incredibile. Perché oltre a giocatori che sono passati in squadre abituate a vincere come Real e City, c'è stato anche chi ha portato a casa vittorie storiche. Primo tra tutti Tanguy Ndombele, che il posto fisso con il Napoli non lo ha mai avuto ma che ha dato un contributo notevole per lo Scudetto vinto dalla squadra di Spalletti.

Discorso simile per Lamela e Bryan Gil che con il Siviglia hanno vinto il primo trofeo della carriera, vincendo l'Europa League contro la Roma. Nell'ultimo fine settimana Toby Alderweireld ha trionfato con l'Anversa, che non vinceva il campionato belga da 66 anni, dopo aver ottenuto un titolo anche in Qatar.

Mentre Trippier qualche anno fa ha vinto la Liga con l'Atletico Madrid. Insomma chi lascia il Tottenham tendenzialmente vince, discorso che vale pure Pochettino (con il Psg) e Mourinho (con la Roma). E questo curioso dato chissà se l'avrà letto Harry Kane.