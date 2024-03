Chi è Wes Beuvink, nuovo osservatore del Milan a soli 25 anni: è stato scoperto sui social A 15 anni Oldenzaler Wes Beuvink ha cominciato a scrivere analisi dei giocatori sui social attirando l’attenzione del Groningen che lo ha assunto senza nessuna esperienza all’età di 20 anni: ora è pronto per il grande salto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Oldenzaler Wes Beuvink ha soltanto 25 anni, ma il Milan ha deciso di puntare su di lui come nuovo scout per rivoluzionare il suo modo di lavorare. Dal prossimo 1º aprile l'olandese arriverà a San Siro per aiutare i rossoneri a scovare nuovi talenti e poterà con sé un modo tutto nuovo di scovare talenti che lo ha lanciato in questo ambiente quando era soltanto un ragazzino. Nonostante la giovane età la sua storia parte da lontano e ha alle spalle già diversi successi.

Beuvink ha cominciato a lavorare per il Groningen nel 2019, quando aveva appena compiuto 21 anni ed è diventato capo dello scouting del club un anno dopo. Una crescita rapidissima per l'olandese che si è fatto apprezzare immediatamente per le sue grandi doti: la società lo ha accolto senza che avesse nessuna esperienza nel mondo dello scouting e gli unici lavori prima del grande salto erano delle semplici analisi dei giocatori diffuse sui social.

Il salto nel vuoto del Groningen alla fine ha pagato e Beuvink è diventato un punto di riferimento per tutta la sua squadra. Adesso è pronto a sbarcare in Italia nella sua prima esperienza all'interno di un grande club, un passo importante visti i suoi 25 anni. Tutto è cominciato dieci anni fa, quando era soltanto un adolescente che sognava di entrare nel mondo del calcio. In un'intervista rilasciata a Vice qualche anno fa ha raccontato come è iniziata la sua attività: "Ricordo che mi annoiavo la mattina di Santo Stefano, quando avevo quindici anni. Poi ho iniziato a scrivere un articolo per Tussen de Linies basato sulle statistiche sui centrocampisti difensivi dell'Eredivisie. Rileggendolo adesso, quell'articolo non ha senso, ma avevo una passione e questo è l'inizio".

Dal primo articolo ne è passata di acqua sotto ai ponti e in pochissimo tempo il giovane scout si è trovato a lavorare per la società di consulenza SciSports prima ancora di essere maggiorenne. La sua visione del calcio ha attirato il direttore tecnico Mark-Jan Fledderus, che ha deciso di portarlo al Groningen come video scout: da lì è diventato capo scout e adesso è pronto a ripetersi anche in Serie A accettando la sfida proposta dal Milan.