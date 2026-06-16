Chi è Veronica Squinzi, l’erede del gruppo Mapei che prenderà il posto di Carnevali nel Sassuolo

Veronica Squinzi ha preso il posto di Giovanni Carnevali al Sassuolo. Sarà lei a svolgere il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale del club.

Il Sassuolo ha reso noto il nuovo organigramma societario. Ebbene, con l'uscita di scena di Giovanni Carnevali che si è legato alla Juventus dopo 13 anni in Emilia, ecco che a subentrare al posto del dirigente è Veronica Squinzi. Si tratta della figlia del compianto Giorgio e sorella di Marco, quest’ultimo vicepresidente e consigliere del Sassuolo. Come presidente invece è stato confermato Carlo Rossi. Veronica Squinzi sarà dunque Amministratore Delegato e Direttore Generale del club. È stata lei nei giorni scorsi ad accompagnare Alberto Aquilani, nuovo allenatore, nel centro sportivo del Sassuolo, per mostrargli le strutture.

Di certo Veronica Squinzi è assolutamente perfetta per questo ruolo. Donna di successo e già Amministratore Delegato e Direttore dello Sviluppo Globale del Gruppo Mapei, ha iniziato a lavorare nella nota azienda nel 1997 e, due anni dopo, è entrata a far parte dell’area Pianificazione Strategica. È passata poi alla guida di Mapei nel 2019 insieme al fratello Marco.

Nella sua carriera non c'è però solo il Sassuolo, Veronica Squinzi, ricopre infatti numerosi incarichi nell’ambito di organizzazioni e istituzioni italiane e internazionali. È Reggente con funzioni di Censore della Banca d’Italia, sede di Milano, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e membro del Consiglio Direttivo dell’American Chamber of Commerce in Italy.

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Veronica Squinzi che festeggia dopo la vittoria del campionato di Serie B due stagioni fa.

Gli studi di Veronica Squinzi e gli esempi imprenditoriali in famiglia

Laureata in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano con un Master of Business Administration alla Bocconi, Veronica Squinzi sa dunque benissimo come ricoprire questo incarico in una società come il Sassuolo che negli anni ha dimostrato di avere visione, progettualità e ambizione ma sempre applicando grande programmazione al proprio lavoro. Veronia Squinzi condivide la proprietà della Mapei con il fratello e la cugina, Simona Giorgetta (che detiene la maggioranza delle quote) e oggi al Sassuolo in questo ruolo scriverà una nuova pagina della sua importante carriera.

In un'intervista a UniBocconi.it, Veronica Squinzi ricorda le sue radici e la crescita professionale avvenuta di pari passo con gli esempi avuti in famiglia: "Non credo nel Dna imprenditoriale, ma credo negli esempi. E io ne ho avuti di grandi. Mio padre, naturalmente, ma anche tante donne di famiglia che sono state ottime manager e imprenditrici". Oggi nel suo presente c'è dunque anche il Sassuolo, in una nuova veste. Nel mezzo un'eredità pesante da prendere, come quella di Giovanni Carnevali il quale ha lasciato il club emiliano per la Juventus dopo anni di successi, gioie e soddisfazioni sportive ed imprenditoriali enormi insieme alla famiglia Squinzi.