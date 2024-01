Chi è Ulla, la seconda moglie di Klopp decisiva in tutte le scelte importanti della sua carriera Dietro a ogni decisione presa da Klopp nel corso della sua carriera c’è sempre il consiglio della moglie Ulla, amata dai tifosi del Liverpool proprio come l’allenatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una grande donna e anche nel caso di Jurgen Klopp la regola non fa eccezione. Il tedesco è amato dai suoi tifosi prima come uomo che come allenatore, ma dietro tutte le sue scelte c'è Ulla Sandrock, sua moglie dal 2005 che ha avuto un influenza positiva su tutte le tappe più importanti della sua carriera.

I due si sono conosciuti quasi vent'anni fa, quando la donna lavorava come cameriera all'Oktoberfest. L'amore è scattato immediatamente e hanno deciso di cominciare subito la convivenza, riunendosi in un'unica famiglia con i figli avuti da precedenti matrimoni. Ed è stata Ulla a consigliare Klopp ogni volta che si trovava a un bivio: a lei è attribuito il merito di aver convinto l'allenatore a rifiutare la corte del Manchester United che lo aveva scelto come erede di Sir Alex Ferguson per approdare al Liverpool due anni più tardi, una mossa che ha cambiato per sempre il corso della sua carriera.

Anche l'addio al Borussia Dortmund è avvenuto sotto consiglio della moglie. Dopo il lungo ciclo in Germania Ulla ha espresso serie preoccupazioni per la salute mentale del suo compagno: la squadra allora non navigava in buone acque e il rapporto sembrava ormai arrivato a un punto morto. Una mossa saggia che ha permesso a Klopp di cambiare aria, vincendo ogni cosa nella sua esperienza in Inghilterra.

L'ultima mossa della donna, un assist perfetto per tutti i tifosi dei Reds, è stata quella di consigliare al tedesco di prolungare il contratto fino al 2026 quando impazzavano le voci di un addio imminente. Fonti vicine alla squadra confermano che sia stata proprio lei a indicare la strada all'allenatore che, come sempre, si è ciecamente fidato dei suoi preziosissimi consigli. E anche mentre il marito raggiungeva i grandi traguardi sportivi lei era sempre al suo fianco, catturando la simpatia di tutti i tifosi.

Nonostante sia praticamente il suo braccio destro, Ulla è una donna molto discreta, legata alla comunità in cui vive. Fin dal primo momento la coppia ha scelto di vivere nella località balneare di Formby, in una casa appartenuta a Steven Gerrard: soprattutto nei primi anni non era inusuale vedere entrambi nei ristoranti locali, nei bar e alle serate quiz, pronti a divertirsi come se fossero comuni cittadini.

Nell'aprile 2020, in piena pandemia, la donna ha distribuito dei buoni pasto allo staff di dipendenti di una nota catena di supermercati per ringraziarli del lavoro svolto durante l'emergenza, un gesto che nessuno è mai riuscito a dimenticare. Oltre a essere la miglior consigliera di Klopp, Ulla ha lavorato per tre anni come insegnate e operatrice sanitaria a Nairobi, prima di cambiare vita e diventare uno dei manager del Mainz.

Nel 2008 ha pubblicato anche il suo primo libro per bambini, Tom and the Magic Football, definito dall'allenatore una sorta di Harry Potter del pallone. Ovunque sia andata ha saputo farsi apprezzare, per l'umiltà con la quale approccia al nuovo ambiente e la sinergia che riesce a creare con le altre persone. I tifosi del Liverpool le hanno dedicato cori e striscioni, incoronandola come "Regina socuse". Fattori che ha saputo trasmettere anche a suo marito che proprio grazie ai suoi consigli ha saputo plasmare una carriera da fenomeno.