Chi è Serhou Guirassy, l'attaccante che piace al Milan e che segna più di Haaland e Mbappé Il Milan punta tutto su Guirassy per la prossima stagione: l'attaccante dello Stoccarda ha vissuto un anno da sogno, diventando uno dei migliori marcatori di tutta l'Europa.

A cura di Ada Cotugno

Ci sono pochissimi attaccanti in giro per l'Europa che seSugnano più di Serhou Guirassy, la stella dello Stoccarda che potrebbe trasformarsi nelle fortune del Milan: dopo Olivier Giroud, che ha deciso di chiudere la carriera in MLS, il piano dei rossoneri è quello di continuare sulla scia degli attaccanti francesi puntando su un giocatore a basso costo ma dal grande potenziale. Sembra strano dirlo, ma in questa stagione i suoi numeri sono migliori perfino di Erling Haaland e Kylian Mbappé.

È un biglietto da visita niente male per Guirassy che è destinato a fare un grande salto di qualità dopo una carriera fatta di tanta gavetta, in cui ha dovuto allontanarsi dalla Francia per poter trovare la sua dimensione. La parabola della sua crescita a tanti ha ricordato quella di Marcus Thuram, esploso durante le stagioni trascorse al Borussia Monchengladbach e consacrato definitivamente nell'ultimo anno trascorso all'Inter e chiuso con la vittoria dello Scudetto.

I numeri di Guirassy con lo Stoccarda

Per capire chi è davvero l'attaccante francese bisogna partire dalla cosa che gli riesce meglio, fare gol. Nell'ultima stagione con lo Stoccarda ha trovato una continuità realizzativa eccezionale che lo ha portato a piazzarsi al secondo posto della classifica marcatori dietro all'irraggiungibile Harry Kane. Il suo bottino definitivo è di 28 gol in 28 partite di campionato, numeri apprezzabili e che lo rendono appetibile per tante squadre in tutta l'Europa. A sorprendere tutti è il fatto che abbia segnato più reti di Mbappé e Haaland, rispettivamente fermi a quota 25 e 23, una statistica che influisce poco ma che rende bene l'idea dell'esplosione che ha avuto Guirassy.

Non ha una spiccata propensione per i tiri da fuori area o per i colpi di testa, nonostante sia alto quai 190 centimetri: la forza fisica non è la sua caratteristica principale, ma è piuttosto veloce e molto preciso quando si trova davanti alla porta, dimostrando una grande freddezza che ha potuto affinare in questa stagione. Il suo picco è arrivato a 28 anni, leggermente in ritardo anche a causa del suo carattere piuttosto emotivo che in tante occasioni non gli ha permesso di imporsi.

Adesso però è pronto a prendersi i grandi palcoscenici, a cominciare proprio dal Milan che aveva messo gli occhi su di lui già a gennaio. Alla fine l'affare non si è concretizzato ma i discorsi sono andati avanti arrivando fino a oggi: Guirassy ha una clausola di 17 milioni e mezzo, una cifra tutto sommato abbordabile per i rossoneri che spingono forte su di lui, così da trasformarlo nell'attaccante di riferimento per la prossima stagione.