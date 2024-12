video suggerito

Chi è Niccolò Rizzo, il giovane difensore convocato da Thiago Motta per Juventus-Bologna Thiago Motta pesca ancora dalla primavera per trovare rinforzi in difesa: questa volta tra i convocati c'è Niccolò Rizzo, difensore diciassettenne alla sua prima chiamata.

A cura di Ada Cotugno

Tra i convocati della Juventus per la partita contro il Bologna spunta anche il nome di Niccolò Rizzo, un altro dei giovanissimi lanciati da Thiago Motta in questa stagione. Lo aveva già annunciato in conferenza conferenza squadra e oggi il diciassettenne potrà fare il suo debutto tra i grandi con la maglia bianconera, come hanno fatto tanti giovanissimi prima di lui in questa stagione dove l'allenatore sta dando largo spazio ai prodotti del vivaio.

Chi è Rizzo, il difensore convocato dalla Juve

L'ultima settimana è stata carica di emozioni per il giovane difensore che per la prima volta si è allenato assieme alla prima squadra della Juventus: l'emergenza infortuni in difesa ha portato Thiago Motta ad adottare soluzioni di emergenza e Rizzo è l'ultimo esperimento portato avanti dall'allenatore che potrebbe concedergli qualche minuto contro il Bologna, nella sfida entusiasmante contro la sua ex squadra.

Classe 2007, il giocatore si è formato come centrale di difesa ed è alla Juventus soltanto da un anno. Nel 2023 i bianconeri lo hanno acquistato dal Siena in Serie C dove però era stato convocato soltanto per qualche panchina vista la sua giovanissima età. Da quel momento è stato aggregato alla Juve Under 17 ed è anche entrato a far parte del giro della nazionale. Il difensore ha tutte le carte in regola per poter farsi largo nel mondo dei grandi.

Rizzo è un difensore centrale, ma può essere schierato occasionalmente come terzino su entrambe le fasce, una qualità che lo rende duttile e prezioso soprattutto in queste situazioni di grande emergenza. La scorsa settimana Thiago Motta aveva portato in panchina Pagnucco e a Montero, ma vista l'assenza di quest'ultimo ha deciso di attingere ancora una volta dalle giovanili per rinforzare la sua panchina.