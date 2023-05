Chi è Lucas Piton, il difensore pre convocato da Mancini per la Final Four di Nations League Il Vasco da Gama con un comunicato ha annunciato la pre-convocazione in Nazionale di Lucas Piton, difensore italo-brasiliano che è stato dunque selezionato da Mancini per la Final Four di Nations League.

A cura di Alessio Morra

Roberto Mancini a breve effettuerà le convocazioni per la Final Four di Nations League, in programma in Olanda dal 15 al 18 giugno, bisognerà aspettare il termine del campionato di Serie A per conoscere i nomi degli ‘eletti'. Ma intanto c'è già un nome tra i pre-convocati ed è un nome alquanto sorprendente. Perché nell'elenco ci sarà Lucas Piton, terzino del Vasco da Gama. Piton, come Retegui, non ha mai giocato in Italia ma è in possesso del passaporto italiano e quindi è convocabile.

Il Commissario Tecnico sin da quando è entrato in carica ha sempre detto che le porte della Nazionale sarebbero state aperte per tutti, anche verso chi sta giocando dall'altra parte del mondo e che, come nel caso di Retegui, bomber del Tigre, mai aveva vestito la maglia azzurra nemmeno nelle selezioni giovanili e che aveva pure qualche difficoltà con l'italiano. Retegui lo conoscevano in pochi a marzo, ma il bomber si è presentato molto bene segnando due gol nelle prime due partite ufficiali.

A giugno non sarà l'unico oriundo, così un tempo venivano chiamati i calciatori con il doppio passaporto. Perché il Vasco da Gama ha anticipato la pre-convocazione di Lucas Piton con questo comunicato: "Il terzino sinistro del Vasco Lucas Piton è stato convocato dalla squadra italiana per la Final Four di UEFA Nations League in Olanda, la semifinale contro la Spagna il 15 giugno e una possibile finale o terzo posto il 18 giugno. Messo sotto contratto per la stagione 2023, Lucas Piton ha doppia nazionalità ed è il leader degli assist per il Vasco nella stagione, con cinque, oltre a un gol segnato".

Leggi anche Quando si gioca la finale di Europa League 2022-2023: data e stadio della partita

Ma chi è Lucas Piton? L'italo-brasiliano è un difensore. Il suo ruolo è quello del terzino sinistro. Classe 2000, 23 anni ancora non li ha, perché è nato il 9 ottobre nella città di Juindaì nella macro regione di San Paolo. Possiede il doppio passaporto, in virtù delle origini italiane. In passato era stato un uomo mercato ed era stato avvicinato già a Torino, Fiorentina e Salernitana, e recentemente al Genoa tornato in Serie A.

La carriera di Lucas Piton Crivellaro è iniziata con il Corinthians, che lo scorso inverno ha ceduto al Vasco il 60% del suo cartellino per 3 milioni di euro. In questo campionato ha segnato un gol e servito cinque assist. Tra poche settimane potrà sbarcare in Italia, sarà a Coverciano, dove lo aspetta Mancini che potrebbe anche decidere di inserirlo tra i 23 che disputeranno la Final Four della Nations League.