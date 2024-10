video suggerito

Chi è Leo Ortiz, il difensore che vuole Giuntoli alla Juve per sostituire Bremer: lo voleva portare al Napoli La Juventus a gennaio tornerà sul mercato per trovare un sostituto di Bremer e nel mirino di Giuntoli c'è Leo Ortiz del Flamengo: chi è il difensore brasiliano che piace tanto ai bianconeri.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus a gennaio tornerà sul mercato per trovare un sostituto di Bremer e nel mirino di Cristiano Giuntoli c'è Leo Ortiz del Flamengo: si tratta di un profilo che il dirigente bianconero tiene d'occhio dai tempi del Napoli ed è in possesso di passaporto italiano.

Il suo contratto col club brasiliano scade nel dicembre 2028 e il classe '96, che a gennaio compirà 29 anni, ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro.

Chi è Leo Ortiz, il difensore che Giuntoli vuole per sostituire Bremer

Si tratta di un difensore centrale di piede destro, alto 185 centimetri, che dopo quasi 200 presenze col Bragantino è diventato subito un titolare del Flamengo. È stato convocato anche dalla nazionale brasiliana ma non è mai sceso in campo con la maglia della Seleçao. Nel 2021 divenne il primo calciatore del Bragantino a finire nel giro del Brasile dal 1994 in poi, il primo in assoluto da quando il club è entrato nella galassia Red Bull.

È un figlio d'arte, visto che suo papà Luis Fernando è stato prima calciatore del Gremio e uno dei volti di maggior peso della nazionale di calcio a 5: proprio con la maglia verdeoro ha conquistato i Mondiale del 1992, oltre ad aver realizzato quasi 600 reti a livello di club.

A dare la notizia dell'interesse dei bianconeri per Leo Ortiz è stato il canale brasiliano RTI Esporte: secondo il media carioca la Vecchia Signora ha messo gli occhi sul difensore centrale classe '96 del Flamengo dopo il problema di Bremer ma Giuntoli lo conosce da un po', visto che avrebbe voluto portarlo anche al Napoli.

È abituato ad agire in una linea a quattro, gioca spesso in tandem con David Luiz, ed è dotato di una buona tecnica di base: Ortiz fa della fisicità la sua arma migliore e questa caratteristica gli permette di giocare spesso d'anticipo.

Il Flamengo, però, chiede di pagare la clausola rescissoria di 30 milioni di euro e con queste condizioni appare molto difficile intavolare una trattativa per la Juventus.