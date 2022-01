Chi è Bruno Labbadia: al Genoa uno specialista delle salvezze impossibili Bruno Labbadia è il nuovo allenatore del Genoa. Il tecnico tedesco, dalle chiare origini italiane, ha ottenuto in Bundesliga delle salvezze insperate.

A cura di Alessio Morra

Il Genoa ha cambiato ancora una volta allenatore. Dopo Ballardini, Shevchenko e Konko ora tocca a Bruno Labbadia. Ex attaccante italo-tedesco che ha un compiuto arduo: portare alla salvezza i Grifoni. Non sarà semplice, ma di salvezze impossibili ne ha già conquistate, ora Labbadia dovrà dimostrare le sue abilità pure in Serie A.

Classe 1966, Labbadia è stato un bomber vero, che ha segnato tantissimo in Bundesliga tra il finire degli anni '80 e negli anni '90. La sua famiglia partì da Lenola, un paesino vicino Formia, negli anni '50 e si stabilirono in Germania. La sua vita è complicata, a scuola subisce del bullismo lo chiamavano ‘mangia-spaghetti' per le sue origini italiane. Labbadia fa un po' di fatica a emergere, la gavetta e lunga, ma a suon di gol passa all'Amburgo e poi al Kaiserlsautern di Otto Rehhagel con cui vince uno storico scudetto, passa al Bayern Monaco, vince un'altra Bundesliga, gioca in Champions, segna tanto, ma non riesce a sfondare, in nazionale gioca solo due volte, poi Colonia e Werder Brema, prima del ritiro a 37 anni.

La sua carriera da allenatore pian piano decolla, Darmstadt è l'avvio, poi Furth e Leverkusen prima di guidare una serie di squadre storiche come Stoccarda, Amburgo, Wolfsburg ed Hertha Berlino. Queste quattro società lo hanno chiamato quando erano in grosse difficoltà e con lui in panca hanno sempre ottenuto delle salvezze che parevano insperate. L'Amburgo sembrava spacciato, ma con dieci punti in poche partite si qualifica per il playout e lo vince ai rigori. Destino identico per il Wolfsburg, un'altra salvezza quasi impossibile ottenuta con i playout.

Mentre dopo il lockdown 2020, quando la Bundesliga riprende torna in sella e conduce l'Hertha Berlino alla salvezza con un magnifico 10° posto. Ora vivrà la prima esperienza all'estero, senz'altro la più difficile perché il Genoa è penultimo e deve scalare la classifica, deve superarne almeno due di squadre. Ma Labbadia sa come si fa a salvarsi e cercherà di ottenere l'ennesimo miracolo.

Labbadia detiene un record molto particolare, perché nella storia della Bundesliga nessuno è stato calciatore e allenatore per dieci o più club. L'ex attaccante cerca la salvezza del Genoa giocando con la difesa a quattro, che sarà una grossa novità per i rossoblu che da anni giocano sempre a tre. Non ha un modulo preferito, ma il reparto arretrato sarà a quattro.