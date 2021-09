“Chi conosce questo pagliaccio?”: Vidal senza freni nella faida sudamericana La sfida tra Cile e Brasile non è ancora finita. La sconfitta dei cileni nella gara valida per le qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar, ha creato un duello social il cui grande protagonista è Arturo Vidal. Il centrocampista dell’Inter ha avuto uno ‘scontro’ su Instagram con la stella della nazionale verdeoro: “Chi conosce questo pagliaccio?”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Scontri in campo e poi sui social. Brasile-Cile non è mai finita e il duello a distanza che si è acceso sul web tra Vidal e Richarlison continua a regalare un botta e risposta che sta animando entrambi i giocatori. Tutto è iniziato lo scorso mese di luglio quando nel corso della Copa America, i verdeoro riuscirono a sconfiggere ed eliminare il Cile grazie a un gol di Paquetà. Al termine della gara si è scatenata l'ira di ‘King Arthur' contrariato dalle decisioni arbitrali prese da Patricio Loustau reo, a suo dire, di aver aiutato la Seleçao. Poi il centrocampista dell'Inter ha accusato direttamente la squadra brasiliana con un post suo profilo Instagram.

“Il due volte campione ti ha messo in ginocchio. Ci vediamo in Cile, ma senza aiuto", ha scritto accanto a una foto di Tite. Riferimento alla gara che si è giocata ieri, giovedì 2 settembre, in cui il Cile ha ospitato il Brasile per il nono turno delle qualificazioni sudamericane. Una sfida sentitissima dallo stesso Vidal che però ha visto il suo Cile perdere 1-0 in virtù di un gol di Ribeiro. A quel punto ecco arrivare la risposta a sorpresa di Richarlison che si è preso gioco di Vidal riprendendo il post dell'ex Juve pubblicato a inizio luglio.

Il duello social a distanza tra Vidal e Richarlison

L'attaccante dell'Everton, medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo, ha pubblicato il post di Vidal con due occhi che guardano altrove, quasi a farsi beffe del centrocampista dell'Inter. Una risposta che non è passata inosservata allo sguardo attento del mondo dei social che ha portato Vidal a rispondere a sua volta.

‘The King' ha così pubblicato una foto con il volto di Richarlison coperto dalla faccia di un clown con una didascalia molto chiara e provocatoria: "E a questo clown chi lo conosce". A questo punto si attende la replica del brasiliano che non ha potuto prendere parte alla gara per via delle restrizioni anti-Covid imposte dalla Premier.