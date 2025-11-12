Chevalier fortemente criticato al PSG, commette troppi errori: c’è chi rimpiange Donnarumma

Il ruolo di Chevalier è messo in discussione al PSG: nelle ultime partite è stato imperfetto e non ha saputo portare a termine il lavoro chiesto da Luis Enrique per sostituire Donnarumma.

Sicuramente dalle parti di Parigi qualcuno sta cominciando a rimpiangere la frettolosa cessione di Gigio Donnarumma avvenuta la scorsa estate. Dopo settimane di grande euforia Lucas Chevalier sta incontrando evidenti difficoltà al PSG, accusando con ritardo il contraccolpo di una scalata improvvisa che lo ha portato a raccogliere un'eredità pesante. In poco tempo è diventato il portiere della squadra campione d'Europa e di Francia, ma nelle ultime partite ha perso la rotta e sta affrontando critiche e polemiche da parte dei tifosi.

L'ultima gara contro il Lione, vinta per 3-2 solo grazie a un gol in pieno recupero, è stata l'ennesima prestazione poco convincente del francese che adesso si trova in una situazione molto scomoda. Il suo predecessore continua a dare grandi garanzie al Manchester City e lui si trova schiacciato dalla pressione e dalle esigenze di Luis Enrique che gli chiede uno sforzo enorme che in questo momento non riesce a gestire.

Come sta andando Chevalier al PSG

L'inizio è stato convincente e tutti avevano già dimenticato Donnarumma, passato in Premier League proprio nelle ultime battute del calciomercato. Ma a qualche mese di distanza piovono critiche su Chevalier che ha dimostrato di avere alcune lacune che stanno condizionando il PSG: nelle ultime partite non è stato perfetto e i tifosi lo accusano di sbagliare qualsiasi cosa, dal posizionamento in porta che gli ha fatto subire più gol del previsto.

Le richieste di Luis Enrique a livello tattico lo hanno messo in difficoltà e non è riuscito a soddisfare le aspettative che tutti avevano su di lui. Chevalier sembrava infallibile all'inizio, ma poi le sue prestazioni si sono assestate ed è andato incontro a grandi difficoltà. Oltretutto il carico mentale di indossare la maglia del PSG lo ha schiacciato perché l'ambiente è completamente diverso da quello ovattato del Lille e ogni errore crea un'eco mediatico gigantesco che ancora non ha imparato ad affrontare con la giusta convinzione. Ha solo 24 anni e tanti margini di crescita, soprattutto perché tecnicamente è molto valido, ma nelle ultime settimane si sono aperte grandi riflessioni sulla decisione di fare a meno di Donnarumma in modo così frettoloso.