GOAT e poi il numero 770. Cosa significa quell'acronimo e cosa indica quel numero sulla maglia speciale che la Juventus ha donato al portoghese prima del fischio d'inizio della gara col Benevento? Quella cifra fa riferimento all'ennesimo record battuto in carriera da Cristiano Ronaldo: 770 rappresenta il numero delle reti realizzate dal cinque volte Pallone d'Oro tra club e nazionale. L'ex Real raggiunto quel traguardo due settimane fa, in occasione della tripletta rifilata al Cagliari. Un hat-trick che gli ha permesso anche si superare Pelé.

Come ha segnato i 770 gol Cristiano Ronaldo? È la stessa Juventus a scomporre le reti della stella lusitana: 491 sono state segnate di destro, 143 di sinistro, 134 di testa e altri 2 alla sua maniera… "Sono i record che inseguono me", ha spiegato pochi giorni fa commentando con orgoglio l'ennesimo primato della carriera e ricevendo con grande soddisfazione anche i complimenti da parte della Perla Nera. "Ti ammiro molto ma questa è una cosa risaputa. Congratulazioni per aver battuto il mio record di gol nelle partite ufficiali".

C'è ancora un altro dettaglio da spiegare, ovvero quella sigla GOAT che campeggia sul dorso, poco al di sopra del numero 770. Al posto del cognome del portoghese c'è un acronimo di un espressione inglese (Greatest Of All Times) che tradotta in italiano significa "Il più grande di tutti i tempi". C'è ancora un'altra ragione per effetto della quale spesso a quell'acronimo viene accostato anche il simbolo di una capra… GOAT in inglese è anche la parola per indicare l'animale citato prima e sui social (come appare anche nel tweet della Juventus) viene utilizzato quale simbolo per indicare la forza e la grandezza di un campione. In questo caso, CR7… anche se il dibattito su chi sia il migliore tra lui e Lionel Messi va avanti da sempre.