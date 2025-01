video suggerito

Che fine ha fatto Ansu Fati: era il nuovo Messi, a 22 anni è sparito completamente Di Ansu Fati si sono perse completamente le tracce a soli 22 anni: l’attaccante guineense naturalizzato spagnolo – che era stato definito il nuovo Messi – è ancora in forza al Barcellona, ma non viene convocato neanche per la panchina. Il tecnico Hansi Flick lo bastona: “Non ha dato il massimo. Deve lavorare come tutti gli altri e fare del suo meglio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Ansu Fati è il nuovo Messi", "Il Barcellona dà ad Ansu Fati la maglia numero 10 di Messi", "Ansu Fati è l'erede di Messi": questi e molti altri erano i titoli che si leggevano già nel 2019 sul conto dell'allora 16enne attaccante guineense naturalizzato spagnolo. Sembrava l'inizio di una carriera sfolgorante, scandita da record di precocità uno dietro l'altro, dall'essere il più giovane marcatore del club blaugrana nella Liga ad esserlo in assoluto nella storia della Champions League, all'età di 17 anni e 40 giorni. E ancora il più giovane calciatore in un Clasico, il più giovane a mettere a segno una doppietta nella Liga, a realizzare gol e assist nella stessa partita, il primo calciatore con meno di 18 anni a segnare più di una rete in una singola gara di Champions. Nessuno, ma proprio nessuno, avrebbe mai previsto allora che oggi – a 22 anni – Ansu Fati potesse non vedere più il campo. E invece è andata esattamente così.

Il veloce declino di Ansu Fati: tanti infortuni, non è stato più lo stesso

C'è da dire che la mala sorte ci ha messo del suo, visto il brutto infortunio del 7 novembre 2020 (lacerazione del menisco sinistro) che lo ha tenuto fuori per quasi un anno. Tornato in campo nella stagione successiva, è stato poi flagellato da continui problemi muscolari, che gli hanno fatto perdere lo status da titolare. Dopo una stagione 2022/23 in cui ha giocato quasi tutte le partite sotto la gestione Xavi, ma sempre subentrando dalla panchina (10 gol e 4 assist in 51 presenze complessive), il Barcellona ha prestato Ansu Fati al Brighton di De Zerbi, ma anche lì non si è più rivisto il campione che sembrava essere da giovanissimo, complice l'ennesimo infortunio, stavolta al polpaccio.

Ansu Fati in allenamento col Barcellona: di giocare in questo momento non se ne parla

Il ragazzo poi non è stato riscattato dal Brighton e l'estate scorsa è tornato al Barcellona, ma ancora una volta un infortunio – in quel caso al piede – lo ha fermato, costringendolo a saltare la preparazione prestagionale e l'inizio dell'annata. Tornato a disposizione del nuovo tecnico Hansi Flick a ottobre, il mese dopo ha avuto un altro problema muscolare e da allora – pur essendo di nuovo ok – non ha avuto più minuti se non in Coppa di Spagna contro il Barbastro il 4 gennaio (l'ultima mezzora) e anche nell'ultima Supercoppa giocata e stravinta contro il Real Madrid in Arabia Saudita Ansu Fati non si è visto, addirittura neanche convocato per la panchina.

Il bastone di Hansi Flick: "Non ha dato il massimo, deve lavorare come tutti gli altri"

Ansu Fati a 22 anni è completamente sparito, anche se adesso non ha nessun problema fisico. Flick non si nasconde e spiega perché l'ex nuovo Messi non merita in questo momento neanche di andare in panchina: "Sono onesto con tutti, ho parlato con lui. Quando è arrivato gli ho detto che era pronto per essere professionale e mostrare grandi prestazioni. Era infortunato, ma dopo l'infortunio non ci ha mostrato di essere al cento per cento. Ed è un peccato per lui e per noi. Non ha dato il massimo. Deve lavorare come tutti gli altri e fare del suo meglio".

Ansu Fati con Hansi Flick: il nuovo tecnico blaugrana lo invita a dare di più

Parole severe, che passano la palla al ragazzo: l'età è ancora dalla sua parte. Ad ora il bilancio stagionale di Ansu Fati recita 8 presenze complessive per un totale di soli 188 minuti (né gol né assist, un cartellino giallo). La partita in cui è rimasto più a lungo in campo è stata contro il Siviglia, il 20 ottobre in campionato, l'unica anche in cui è partito titolare, giocando 76 minuti.