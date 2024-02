Cesari e Ordine, lite furibonda in diretta sul rigore di Milan-Atalanta: “Devi chiedermi scusa” Nel corso del programma di Italia 1 Pressing c’è stata una feroce litigata tra l’ex arbitro Graziano Cesari e il giornalista Franco Ordine. Argomento del contendere il rigore assegnato all’Atalanta contro il Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il big match della 26ª giornata di Serie A tra il Milan e l'Atalanta è terminato in parità. A Leao, autore di un gol meraviglioso, ha risposto Koopmeiners, che ha trasformato un calcio di rigore che aveva e anzi ha prodotto un numero infinito di polemiche, in campo e fuori. Nel post-partita si è lamentato anche tanto Pioli. Ma la decisione dell'arbitro Orsato ha innescato una furiosa litigata in TV a Pressing tra l'ex fischietto Graziano Cesari, da anni moviolista, e il giornalista Franco Ordine.

L'episodio clou di tutto il weekend calcistico, quantomeno a livello arbitrale, è quello relativo al calcio di rigore assegnato all'Atalanta nella sfida di San Siro. Una decisione che innescato discussioni. Cosa è successo? Sugli sviluppi di un corner Giroud va in contrasto con Holm, che viene leggermente colpito sulla spalla sinistra. Orsato lascia correre, poco dopo, però, viene chiamato a rivedere le immagini e a quel punto assegna il rigore. A norma di regolamento la decisione è corretta. Perché l'intervento di Giroud è imprudente. La trasformazione produce l'1-1 finale.

Naturalmente di quel calcio di rigore se n'è parlato tanto in televisione e a Pressing, programma di Italia 1, i toni si sono accesi, e pure troppo, quando si è passati a commentare la decisione di Orsato. Il giornalista critica la direzione di Orsato, che per lui avrebbe sbagliato nell'ammonire Leao e che invece avrebbe dovuto estrarre il giallo per un difensore dell'Atalanta: "Stasera era fuori sintonia. E aggiungo: quel rigore lì, Orsato se non viene richiamato dal VAR non lo dà nemmeno sotto tortura".

Cesari però non ci sta e risponde a Franco Ordine: "Non dite così, avete la memoria corta". L'ex fischietto ligure prova o meglio mostra una prova a favore della sua tesi e cioè il rigore assegnato sempre da Orsato nel derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Penalty decisivo ai fini del risultato, con un tocco nell'area di rigore giallorossa inizialmente non giudicato falloso, ma che dopo la visione al VAR è diventato falloso. Da quel momento in poi si scatena il finimondo ed è costretto a intervenire anche Massimo Callegari, telecronista Mediaset e conduttore del programma.

I toni si alzano. Si invoca la calma. Cesari dice: "State facendo cattiva informazione". Ordine si infuria: "Ho detto un'altra cosa", e lo ripete più volte, aggiungendo: "Devi chiedermi scusa, devi chiedermi scusa". Poi i due si placano. Ordine ribadisce due concetti: "Cesari deve chiedermi scusa" e "Orsato senza il VAR non avrebbe assegnato il rigore". Cesari mette il punto esclamativo dicendo: "Orsato arbitra con il regolamento in tasca". La discussione continua ancora per un minuto abbondante, ma su toni più soft.