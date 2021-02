Il Brescia sta vivendo una stagione difficile e naviga nella zona bassa della classifica della Serie B. Come se non bastassero le perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede della società per indagini su reati fiscali del presidente Massimo Cellino, ecco che nella gara di oggi contro la Cremonese si è verificato un altro episodio molto particolare. Nel corso del secondo tempo della gara del Rigamonti l'allenatore Pep Clotet è stato espulso e così il presidente ha deciso di improvvisarsi trainer scendendo in campo per dare indicazioni.

Le Rondinelle oggi erano impegnate in una sorta di derby lombardo contro la Cremonese di Fabio Pecchia e sul risultato di 1-1 il tecnico Pep Clotet è stato espulso dall’arbitro Santoro per aver protestato in maniera veemente per un fuorigioco fischiato a Donnarumma mentre era lanciato verso l’area avversaria. In quel momento l’allenatore spagnolo ha perso le staffe e dopo essere stato allontanato dal direttore di gara si è spostato in tribuna proprio al fianco di Massimo Cellino che, qualche minuto più tardi, ha deciso fare il percorso inverso rispetto al suo tecnico. Il numero uno del club bresciano è sceso in campo e si è sistemato in panchina al fianco del vice-allenatore Daniele Gastaldello.

Il presidente delle Rondinelle ha incitato i suoi giocatori e ha dato loro indicazioni da bordo campo, cercando di rendersi utile in un momento di difficoltà come quello che sta vivendo il club lombardo in questo momento. Le Rondinelle sono in piena lotta per non retrocedere e la sconfitta di oggi in casa le ha portate la quint'ultimo posto della graduatoria: la Cremonese era un'avversaria diretta e grazie a questi 3 punti ha agganciato il Brescia a 26 punti ma ora ha a favore lo scontro diretto.

Non si tratta di una situazione unica nel suo genere: il presidente dello Sporting Lisbona, Bruno de Carvalho, va spesso in panchina al fianco del suo allenatore soprattutto nelle gare europee, mentre Dmitry Pieterman del Racing Santander pur di seguire la squadra da vicino si fa accreditare come fotografo.