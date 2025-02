video suggerito

Castro sulle orme di Lautaro Martinez, il retroscena che può portarlo all'Inter: "Mi ha chiamato" Santiago Castro ha regalato al Bologna, dopo un'attesa di 26 anni, la semifinale di Coppa Italia con un gol decisivo. Il 20enne attaccante argentino è tornato così sulla bocca di tutti, in attesa del mercato estivo dove potrebbe approdare in un grande club. Come l'Inter, con cui ci sarebbe una via preferenziale nel segno di Lautaro Martinez, suo idolo e pigmalione.

A cura di Alessio Pediglieri

Santiago Castro è stato l'eroe del Bologna che ha eliminato l'Atalanta e si è qualificato per le semifinali di Coppa Italia dopo 26 ani di assenza. Un traguardo storico, grazie al colpo di testa dell'attaccante argentino che ancora una volta ha dimostrato tutte le proprie capacità. Proponendosi ad altissimi livelli anche per la Nazionale, dove il suo ruolo è ricoperto oggi da Lautaro Martinez bomber dell'Inter che gli ha fatto da "chioccia" al suo arrivo in Serie A: "Mi ha chiamato e si è congratulato con me".

Castro all'Inter con Lautaro? L'indizio c'è: "Mi ha aiutato molto"

La rete all'Atalanta decisiva per la Coppa Italia ha rilanciato in alto il nome di Santiago Castro anche per il mercato estivo. Una "distrazione" che potrebbe arrivare proprio dall'Inter di Lautaro Martinez per il quale il nazionale under23 argentino ha una sorta di venerazione: "E' incredibile vederlo giocare, sarebbe un onore poterlo fare insieme". E un indizio preciso porterebbe ad un contatto preferenziale proprio con in nerazzurri che in questo mercato invernale non si sono mossi malgrado in attacco manchi qualcosa per completare il reparto. A rivelarlo indirettamente è lo stesso Castro, raccontando un retroscena del suo arrivo in Italia: "Quando il mio trasferimento a Bologna è stato confermato, Lautaro mi ha mandato un messaggio, mi ha chiamato e si è congratulato con me. Si è reso disponibile subito per qualsiasi cosa di cui avessi bisogno: è stato un gesto molto carino e mi ha aiutato molto nel mio adattamento".

Castro e Lautaro da avversari a compagni anche in Nazionale: "Un sogno"

Il "Toro" e il "Torito": Lautaro Martinez e Santi Castro rappresentano ad oggi il presente e il futuro del calcio argentino e non solo. Perché il destino del pallone li ha voluti contemporaneamente avversari in Serie A, con le maglie dell'Inter e del Bologna, ma anche perché nel prossimo futuro potrebbero essere compagni di Nazionale, dove alternarsi oppure giocare assieme: "È un livello molto alto" ha sottolineato il 20enne attaccante oggi in rossoblù riferendosi alla Celeste dove il Toro nerazzurro è titolare fisso. "Se mai dovesse arrivare la convocazione, voglio essere all'altezza anche se penso che all'inizio sarebbe difficile per me a causa del livello altissimo che ha oggi la nazionale. Sarebbe un sogno poter indossare quella maglia" ha poi concluso in una intervista a Tycs Sports.

I numeri di Castro al Bologna: sarà al centro del mercato estivo

Ma se la nazionale argentina può ancora aspettare ciò che preme a tutti è il futuro di Castro che a Bologna ha mostrato doti da potenziale crack in attacco: arrivato nel gennaio 2024, con una trattativa di circa 10 milioni di euro pagati al Fortin, dopo un anno ha disputato già 39 partite, tra campionato e coppe, segnando 9 gol e fornendo 8 assist. Grazie ai suoi numeri non a caso, si è anche parlato di un futuro passaggio ad un grande club, anche se lui al momento no ci pensa: "Cerco di non guardare troppo o quello che viene detto. Devo concentrarmi sul club, sul quotidiano. Penso che sia la cosa migliore perché se guardo oltre non mi farebbe alcun bene e mi distrarrebbe".