Cassano non ci sta, risposta al veleno alla battuta di Mourinho: “Fa ca**re, ha solo c**o” Antonio Cassano alla BoboTV risponde duramente allo sfottò rivoltogli da José Mourinho in diretta TV su Sky dopo Roma-Feyenoord: l’ex calciatore barese attacca senza mezzi termini l’allenatore portoghese.

A cura di Michele Mazzeo

La guerra tra Antonio Cassano e José Mourinho è tutt'altro che conclusa. La battuta fatta dal tecnico portoghese in TV dopo Roma-Feyenoord di Europa League che ha rifilato uno sfottò all'ex calciatore barese che ha accusato il colpo ed è passato immediatamente al contrattacco. Parlando alla BoboTV su Twitch il pugliese ha risposto per le rime allo Special One e lo ha fatto senza andare per il sottile.

"Anche ieri sera ha parlato di me. Io da giocatore ero forte, ma suonato come un tamburo" ha infatti detto il 40enne di Bari Vecchia rispondendo all'ironica battuta fatta da Mourinho la sera prima ("C'è Cassano in studio?" ha sarcasticamente chiesto il tecnico lusitano nel momento in cui gli si era fatto notare che in studio era pieno zeppo di campioni pronti a rivolgergli delle domande).

Antonio Cassano però non si è limitato a rispondere all'allenatore della Roma ma ne ha approfittato per ribadire, in modo molto colorito, il suo pensiero riguardo alle abilità di quello che è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, quel pensiero che aveva di fatto dato il via a quella che sembra ormai diventata una battaglia senza esclusione di colpi: "Lui invece come allenatore fa ca**re. Ha solo c**o…" ha difatti chiosato l'ex calciatore, tra le altre, di Milan, Inter, Roma e Real Madrid intervenendo come di consueto alla trasmissione sul canale Twitch dell'amico Bobo Vieri (che recentemente ha fatto infuriare).

Non accenna dunque a scemare la lite tra Antonio Cassano (che proprio per questa infinita serie di botta e risposta si è anche beccato l'ennesimo Tapiro d'Oro) e José Mourinho con il tecnico portoghese che dopo aver tirato fuori la disputa con Livaja ai tempi dell'Inter e aver sbeffeggiato l'ex Pibe de Bari in diretta TV è molto probabile che anche questa volta non si limiterà ad incassare passivamente la risposta al veleno dell'ex calciatore senza invece sferrare un altro sottile (nei modi) ma pesante attacco. La telenovela quindi sembra essere ancora distante dalla sua conclusione: si tratta solo di attendere la messa in onda della prossima puntata.