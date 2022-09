“Casillas ha una relazione focosa con Shakira”: l’ex portiere del Real costretto a intervenire I media spagnoli sparano la notizia che sarebbe Iker Casillas il nuovo compagno di Shakira, appena separatasi da Piqué. L’ex portiere del Real Madrid spiega cosa sta succedendo.

A cura di Paolo Fiorenza

Totti e Ilary, Piqué e Shakira: due amori da copertina terminati a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, due storie lunghissime tra un calciatore e una donna dello spettacolo che non hanno retto agli assalti del tempo. In entrambe le situazioni restano macerie da ripulire alla meglio, figli da proteggere e soprattutto accordi da trovare per spartirsi case e quant'altro le coppie abbiano condiviso.

Poi c'è la pagina successiva del libro alla voce amore, con nuovi compagni e compagne che saltano fuori prima clandestinamente e poi pubblicamente, perché quando ci si lascia hai voglia a dire che l'amore era finito e "fa più male a me che a te", ma quasi sempre c'è il terzo incomodo, che di lì a poco si palesa agli occhi di tutti. La festa di compleanno di Totti è stata l'occasione per mostrarsi apertamente assieme alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi, con tanto di approvazione dei figli che erano presenti. Anche Piqué ha rotto gli indugi e adesso non si nasconde più: le uscite pubbliche con la giovanissima Clara Chia Marti sono state immortalate dei paparazzi senza alcun tentativo di eluderli.

Sono state confermate dunque le voci che volevano l'irrompere sulla scena della giovane studentessa spagnola alla base della rottura tra il 35enne calciatore del Barcellona e la 45enne cantante colombiana, dalla quale ha avuto due figli, Sasha e Milan. Peraltro, secondo le ultime rivelazioni dei media iberici, la storia che ha minato il matrimonio tra i due risalirebbe a molto prima di quanto si pensasse inizialmente, addirittura al 2019. Fatto sta che se tra Totti e Ilary le voci sull'infedeltà di entrambi sono come l'irrisolto quesito sull'uovo e la gallina, rinfacciandosi entrambi la prima responsabilità in ordine temporale del naufragare del loro matrimonio, nel caso di Piqué e Shakira la narrazione univoca della vicenda indica in lui il traditore scoperto da lei, che poi lo ha messo alla porta di casa e si è arresa all'evidenza di una storia che non poteva più salvare nonostante i tentativi fatti.

Da quel momento in poi Shakira è stata seguita in maniera molto attenta dai media, soprattutto spagnoli e sudamericani, alla ricerca di un eventuale nuovo spasimante che potesse accarezzare il suo cuore sanguinante. Tanti i nomi che sono stati fatti, nessuno comprovato, con la cantante che si è rituffata nel lavoro cercando di non dare il minimo appiglio al gossip. Peraltro basta davvero poco per gettare in pasto al pubblico un nuovo ipotetico compagno, soprattutto se viene dallo stesso mondo di Piqué e ancor di più se arriva dagli eterni rivali del difensore blaugrana, ovvero dal Real Madrid.

Iker Casillas ha vinto tutto col Real Madrid e con la Spagna

Nelle ultime ore è dunque dilagata la voce su Iker Casillas come nuovo compagno di Shakira, con titoloni come "stanno uscendo assieme", "hanno una relazione focosa", "Shakira sta uscendo col rivale di Piqué", fino ad arrivare a "Iker Casillas e Shakira finalmente confermano quello che era già un segreto di Pulcinella". Un fiorire di ipotesi che il 41enne ex portiere del Real ha voluto stoppare pubblicando alcune storie su Instagram, in primis il ‘modus operandi' che secondo lui ha portato alla costruzione artefatta della storia, partendo dall'unico elemento osservato, il following sui social: "Ecco cosa succede in qualche redazione: Iker segue Shakira su Instagram, cioè stanno insieme! Abbiamo inventato la notizia?".

Poi Casillas, che a sua volta viene da una separazione che ha fatto scalpore con la giornalista televisiva Sara Carbonero, ha postato tutti i titoli a suo dire farlocchi delle testate che hanno sparato la notizia, chiudendo la sequenza con un'emoji che indicava che non sapeva da dove provenissero queste storie e il messaggio "Tocate las narices", un modo di dire spagnolo che esprime sorpresa sarcastica per qualcosa di negativo che non ha fatto piacere. Una smentita in punta di fioretto, ma decisa: non è lui il nuovo compagno con cui Shakira cercherà di dimenticare l'uomo con cui ha condiviso gli ultimi 12 anni della sua vita.