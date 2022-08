Casemiro ha paura di Manchester e ha posto delle condizioni: sarà protetto 24 ore sue 24 Casemiro è il grande colpo di mercato del Manchester United. Il brasiliano prima di accettare i Red Devils avrebbe però espresso i suoi timori per la sicurezza in città. Il club si è attivato subito per garantirgli ogni tipo di protezione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un quadriennale con opzione per un altro anno da 18 milioni a stagione e ben 71 milioni di euro più 12 di eventuali bonus al Real Madrid per la cessione di Casemiro al Manchester United. Il centrocampista ha lasciato i Blancos per intraprendere questa nuova entusiasmante esperienza in Premier League con l'obiettivo di rinforzare e rilanciare le ambizioni della squadra inglese allenata da ten Hag. Un colpo di mercato sensazionale che mette ora i Red Devils tra le pretendenti per la lotta al titolo in Inghilterra e tra le favorite per la vittoria della prossima Europa League. Il trasferimento di Casemiro a Manchester però è stato caratterizzato da un aspetto che va ben oltre l'ambito calcistico.

Secondo il ‘Sun' che ha rivelato dettagli sulla trattativa, il giocatore non sarebbe stato subito entusiasta della destinazione. Non tanto per il prestigio e il valore del club, quanto per la città. Il giocatore avrebbe infatti subito espresso le sue perplessità sulla sicurezza a Manchester. Alcuni episodi accaduti in passato a diverse star dello United avrebbero per un attimo fatto tentennare Casemiro. Il brasiliano ha voluto rassicurazione per vivere sereno questa esperienza e ha chiesto al club una sorta di piano di sicurezza che possa proteggere lui e la sua famiglia durante la sua permanenza in Inghilterra.

Casemiro presentato pochi giorni fa ufficialmente all’Old Trafford davanti ai suoi nuovi tifosi.

Secondo quanto riporta il quotidiano infatti, Casemiro avrebbe posto delle condizioni ben precise tra cui anche una casa blindata, quasi come un bunker per salvaguardare la privacy della sua famiglia. Al brasiliano saranno sicuramente arrivate alle orecchie i racconti di brutti eventi per i calciatori che hanno vestito negli anni la maglia dello United, come Wayne Rooney. L'attaccante inglese, una volta trasferitosi negli States, ha rafforzato la sicurezza intorno alla sua villa nel Cheshire dopo per gestire con serenità il DC United.

Diversi giocatori della Premier League sono stati presi di mira negli ultimi anni da atti violenti: l'ex Paul Pogba, oggi alla Juventus, è stato vittima di un'irruzione nella sua casa e la sua cassaforte è stata rubata a marzo. Il nord-ovest e il Cheshire, dove vive la maggior parte dei giocatori dello United, sono un punto caldo per gli incidenti e atti di criminalità continui. Per questo motivo il club si è subito attivato per soddisfare le richieste di Casemiro che comprendono anche una protezione 24 ore su 24 per il brasiliano e la sua famiglia fin da subito. Inizialmente soggiornerà in un hotel, ma il club lo sta già aiutando a cercare un'abitazione nella zona. Per lui il Manchester United ha già attivato una sorta di piano di sicurezza in funzione fin quando Casemiro lo riterrà opportuno.