Carsley si siede sulla panchina sbagliata all'esordio con l'Inghilterra: è una vecchia abitudine Il nuovo CT dell'Inghilterra ha commesso la prima gaffe appena entrato in campo: si è seduto sulla panchina dell'Irlanda per errore, come era abituato a fare da giocatore.

A cura di Ada Cotugno

Lee Carsley ha fatto il suo debutto sulla panchina dell'Inghilterra ma non tutto è andato secondo i piani. In campo i Tre Leoni hanno vinto per 2-0 contro l'Irlanda ma il nuovo commissario tecnico, subentrato dopo l'addio di Gareth Southgate, ha commesso qualche gaffe di troppo prima ancora che la sua squadra scendesse in campo.

Appena entrato a Lansdowne Road ha clamorosamente sbagliato panchina, sedendosi su quella dei suoi rivali. Un errore dettato anche dal passato, dato che da giocatore ha rappresentato proprio la nazionale irlandese: reminiscenze di una vecchia carriera che hanno fatto discutere anche alla vigilia, quando Carsley aveva messo in chiaro che non avrebbe cantato l'inno inglese.

La gaffe di Carsley, si siede sulla panchina sbagliata

Un errore di distrazione può capitare a tutti, soprattutto all'esordio con una nazionale che chiede tanto dopo due finali degli Europei perse, ma la défaillance di Carsley è diventata subito virale. Appena è entrato nello stadio per Inghilterra-Irlanda (valida per il gruppo B della Nations League) si è diretto con molta sicurezza verso la panchina ma la sicurezza dello stadio lo ha fatto immediatamente alzare.

Il commissario tecnico si era seduto dal lato sbagliato, quello riservato al suo collega irlandese: tutti attorno a lui ridevano mentre mesto si è diretto verso la panchina dell'Inghilterra, forse mordendosi le labbra per la figuraccia fatta appena messo piede in campo.

In realtà nell'intervista post partita, rinfrancato dalla vittoria inglese, ha trovato la forza di scherzarci su: "Passavo tanto tempo in panchina quindi so bene dov'è". Una battuta che richiama il suo passato: Carsley è nato a Birmingham ma ha rappresentato l'Irlanda nella sua carriera da giocatore e per uno scherzo del destino l'ex nazionale è stata la sua prima vittima da CT dei Tre Leoni.