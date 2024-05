video suggerito

Carrarese-Juventus Next Gen dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Juventus Next Gen e Carrarese sognano la promozione in Serie B nel ritorno dei playoff del secondo turno nazionale: tutte le informazioni sulla partita e le scelte dei due allenatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus Next Gen sogna la promozione in Serie B: i bianconeri sfideranno la Carrarese nella gara di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, un appuntamento fondamentale per puntare concretamente al salto di categoria. La squadra di Massimo Brambilla è l'unica rimasta ancora in gioco a essere partita dal primo turno e questa volta si troverà davanti un avversario che ha già avuto modo di conoscere e affrontare durante la regular season.

All'andata il risultato è stato fissato sul pareggio per 1-1 grazie ai gol di Savona e Capezzi. La partita si giocherà oggi, sabato 25 maggio, con fischio d'inizio previsto alle ore 20:30 allo Stadio dei Marmi di Carrara. Diretta tv disponibile su Sky.

Partita: Carrarese-Juve Next Gen

Dove: stadio dei Marmi, Carrara

Quando: sabato 25 maggio 2024

Orario: 20:30

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky

Competizione: Serie C, ritorno 2° turno playoff fase nazionale

Dove vedere Carrarese-Juventus Next Gen in diretta TV

La partita di ritorno dei playoff tra Juventus Next Gen e Carrarese sarà trasmessa in diretta tv. Gli abbonati Sky potranno assistere all'evento collegandosi al canale 254 dove verranno trasmessi in contemporanea tutti gli eventi previsti in calendario.

Carrarese-Juventus Next Gen, dove vederla in diretta streaming

La diretta streaming di Juventus Next Gen-Carrarese andrà in onda su Sky Go, applicazione disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati Sky. Per vederla on-line c'è ancora un'opzione: è NOW, il sito di streaming on-demand (a pagamento) che trasmette i contenuti inseriti nel palinsesto Sky.

Serie C, le probabili formazioni di Carrarese-Juventus Next Gen

Proprio come nella gara d'andata Brambilla potrebbe riproporre il suo 3-4-2-1 con Guerra e Sekulov sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Anghelè. Dal Canto dovrebbe schierare il tridente formato da Panico, Schiavi e Capezzi, con pochissimi cambi rispetto alla partita giocata qualche giorno fa.

CARRARESE (3-4-3): Bleve; Imperiale, Illanes Minucci, Coppolaro; Belloni, Capello, Della Latta, Zanon; Panico, Schiavi, Capezzi. Allenatore: Dal Canto.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Stivanello, Stramaccioni, Muharemovic; Perotti, Salifou, Hasa, Rouhi; Guerra, Sekulov; Anghelè. Allenatore: Brambilla.