Caos in Marsiglia-PSG: Galtier quasi alle mani con un tifoso, lo staff interviene e evita la rissa Il PSG vince Le Classique in casa del Marsiglia ma Galtier arriva quasi alle mani con un tifoso dell’OM dopo il fischio finale: lo staff interviene e evita la rissa.

A cura di Vito Lamorte

Finale teso nel big match della Ligue 1 tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain. Al fischio finale l’allenatore dei parigini, Christope Galtier, è protagonista di un momento piuttosto concitato con i tifosi alle spalle della sua panchina: mentre sta andando via si gira e inizia ad inveire verso alcuni di loro, urlando e dirigendosi in maniera minacciosa verso di loro.

Il tecnico del PSG probabilmente è stato raggiunto da qualche parola di troppo perché, come si vede dal video, lui sembra intenzionato ad andare verso lo spogliatoio ma ad un certo punto torna indietro e indica una perso che sta dietro la panchina.

Chiaramente, i tifosi dell'OM non aspettavano altro e uno di loro vorrebbe anche scavalcare per entrare dentro al campo: viene fermato dalla sicurezza presente nel settore dello stadio Velodrome.

C'era molta pressione sulle spalle di Galtier dopo le sconfitte contro Marsiglia, Monaco e Bayern Monaco: queste tre cadute in tre competizioni diverse avevano già messo in discussione il suo nome e riportato in auge quello di Thomas Tuchel, che sulla panchina del PSG ci è già stato e sembra uno dei nomi che piacciono di più nonostante la rottura improvvisa di tre anni fa.

Sugli spalti c'è stata tensione, quella che caratterizza sempre Le Classique, ma sul campo non c'è stata storia: il PSG si è imposto con un netto 3-0 e ha probabilmente lanciato la fuga definitiva verso la vittoria del campionato francese.

Mbappé ha aperto le marcature al 25′ e poco dopo ha servito Messi la palla per il raddoppio il punteggio, regalando su un piatto d'argento alla Pulce il suo 700° gol in carriera con i club. Kylian ha firmato la sua personale doppietta poco dopo l'intervallo, segnando il suo 200° gol con la maglia del PSG ed eguagliando Edinson Cavani come capocannoniere di tutti i tempi.