Joao Cancelo è risultato positivo al Covid-19. Il terzino destro del Manchester City, protagonista di un'ottima stagione con la squadra di Pep Guardiola, ha contratto il virus nel corso del ritiro del Portogallo impegnato agli Europei nel girone con Francia, Germania e Ungheria. Torneo finito per il giocatore che, come ha riferito la federazione portoghese, sta bene ed è in isolamento. Il resto dei giocatori della nazionale di Fernando Santos, quasi tutti vaccinati, sono risultati negativi al test effettuato ieri, con risultati arrivati questa mattina. Appurato che Cancelo stia in buone condizioni, resta per il Portogallo la delusione di aver perso anche un elemento che dal punto di vista tecnico era davvero fondamentale negli automatismi tattici di Santos.

Cancelo era uno degli uomini chiave della squadra di Cristiano Ronaldo e ora, nella sfida in programma martedì contro l'Ungheria del Ct Rossi, il Portogallo dovrà pensare in che modo sostituire il giocatore. In campo potrebbe infatti scendere Nelson Semedo, terzino del Wolverhampton reduce da 34 partite nell'ultima Premier League dopo tre stagioni in forza al Barcellona. Nel frattempo, al posto di Cancelo, il Portogallo, che ha sempre la possibilità di cambiare un giocatore fino all'inizio della prima partita, ha chiamato il milanista Diogo Dalot richiamato dalla federazione mentre si trovava in vacanza a Dubai insieme alla fidanzata e al giocatore Diogo Leite del Porto.

Dalot al posto di Cancelo: il milanista era in vacanza a Dubai

Diogo Dalot ha giocato un'intera stagione al Milan. Il terzino destro, il cui prestito in rossonero scadrà il prossimo 30 giugno quando rientrerà alla base nella rosa del Manchester United di Solskjaer, ha preso il posto di Joao Cancelo e prenderà parte agli Europei con il Portogallo. Curioso come il giocatore sia stato avvisato dalla federazione portoghese. Dalot infatti si trovava in vacanza con la fidanzata e alcuni amici a Dubai insieme anche al giocatore del Porto, Diogo Leite.

Il Portogallo non ha perso tempo prenotando al giocatore un volo per Budapest dove si disputerà la prima gara degli Europei della squadra di Santos contro i padroni di casa dell'Ungheria. Possibile che sarà integrato in squadra con cautela visto che è stato fermo per alcune settimane dopo la finale della regolare stagione con il Milan.