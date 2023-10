Cancelo è una furia, segna ed esulta in modo polemico: “Uno schiaffo in faccia a chi mi critica” Il difensore del Barcellona ha segnato uno dei cinque gol del Portogallo alla Bosnia e dopo averlo realizzato ha esultato in modo molto polemico. Durissime le parole di Joao Cancelo.

A cura di Alessio Morra

Una passeggiata di salute è stata per il Portogallo la partita di Qualificazioni a Euro 2024 con la Bosnia. All'intervallo il punteggio era già di 5-0! Nella ripresa i portoghesi non hanno infierito contro la nazionale guidata da Savo Milosevic, che davanti ai suoi tifosi ha subito un'autentica umiliazione. Si sono divertiti i ragazzi di Martinez. Ronaldo ha realizzato una doppietta, Cancelo si è tolto un sassolino, anzi un macigno dalla scarpa.

Portogallo già qualificato, con sette vittorie in sette incontri, Bosnia praticamente con pochissime chance di passare direttamente, ma certa del playoff, in virtù del regolamento della Nations League. Una partita che le due squadre potevano giocare tranquille, e che è diventata un trionfo per i rosso-verdi che si sono imposti con una facilità impressionante, per la gioia di Cristiano Ronaldo, che al netto di un tifoso molesto, si è divertito e non poco realizzando un'altra doppietta in nazionale, che gli ha permesso di salire a quota 127 gol con il Portogallo.

Ha timbrato il cartellino pure Bruno Fernandes e ha segnato pure Joao Felix. Il quarto gol lo ha realizzato Joao Cancelo, che dopo aver segnato ha festeggiato in modo polemico. Non c'era forse bisogno considerato il contesto totale. Ma l'ex di Juve e Inter non è reduce da un'annata splendida. Il City a gennaio lo ha ceduto al Bayern, che non lo ha voluto confermare e ora gioca con il Barcellona. Insomma, una squadra meglio d'altra, considerato anche il blasone.

Ma il posto da titolare non è sempre fisso e le voci sul suo conto sono sempre forti, troppo, e certe voci hanno dato noia a Cancelo, che dopo la partita ha spiegato perché è stato così focoso: "La mia celebrazione è stata uno schiaffo in faccia a coloro che mi criticano. Sono uscite notizie che non c'entrano niente con il calcio. Sono sempre stato professionale e ho il mio stile, ho cercato di dare una mano ovunque andassi".