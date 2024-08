video suggerito

Campo disastroso ad Empoli, figuraccia per la Serie A. Le scuse: “Con la Juve sarà diverso” L’Empoli in una nota ufficiale ha spiegato il motivo delle condizioni disastrose del campo del Castellani, spiegando l’arrivo dei provvedimenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Si è parlato tanto del campo di gioco dello stadio Carlo Castellani in Empoli-Monza. Le condizioni del manto erboso sono apparse davvero disastrose e hanno fatto il giro del mondo, per una pubblicità non certo lusinghiera per la Serie A. Il club toscano in una nota ufficiale, ha spiegato il motivo di questa situazione annunciando novità imminenti per la prossima partita interna contro la Juventus in programma il 15 settembre.

Il campo dell'Empoli è disastroso, le scuse del club

Erba rovinata in più punti, zolle praticamente ovunque e impianto non all'altezza di una partita del massimo campionato italiano. La partita della 1a giornata tra Empoli e Monza ha fatto discutere, con i giocatori delle due squadre che hanno dovuto fare fatica anche a restare in piedi, con il rischio inevitabile di infortuni. Impossibile far finta di niente, con la società toscana che non ha perso tempo per scusarsi all'indomani in un lungo comunicato ufficiale: "Empoli Football Club ci tiene a scusarsi con tutti i tifosi azzurri, gli sportivi e con la Lega, alla quale abbiamo già spiegato le motivazioni, per le condizioni del terreno di gioco del Carlo Castellani Computer Gross Arena".

Perché il campo del Castellani di Empoli è in queste condizioni

Ma qual è il motivo di questa situazione? Il club ha ripercorso quanto accaduto negli ultimi mesi: "Empoli FC tiene a precisare che il manto erboso si presenta nell’attuale stato poiché alcuni trattamenti, necessari e indispensabili per il terreno, non si sono potuti effettuare immediatamente al termine della stagione scorsa per più motivi".

Tutto è legato agli impegni della Nazionale e del campionato libico, poi saltato: "Lo scorso 9 giugno, con estremo piacere, abbiamo ospitato l’amichevole della Nazionale di Luciano Spalletti mentre nelle settimane successive l’impianto è stato messo a disposizione del Governo e della Federazione per il potenziale svolgimento della fase finale del campionato libico, senza poter procedere all’intervento che lo avrebbe reso indisponibile per più settimane. Una fase finale che è stata poi disputata altrove e non nelle sedi indicate, mettendoci a conoscenza dello spostamento solo all’ultimo momento quando eravamo già pronti nel supportarne l’organizzazione".

Il ritardo dei trattamenti ha dunque portato alla situazione attuale. L'Empoli però è certo della risoluzione del problema in vista del prossimo impegno della società toscana, contro una big come la Juventus: "Per tali motivi, i trattamenti necessari per il manto erboso sono stati effettuati solo nel mese di luglio, con il campo che ad oggi si presenta nelle condizioni viste nella sfida di Coppa Italia contro il Catanzaro e quella di ieri contro il Monza. Nello scusarci nuovamente, siamo certi che per la prossima gara casalinga contro la Juventus il terreno di gioco sarà nuovamente in perfette condizioni, come sempre stato nel corso degli anni e come ampiamente apprezzato da calciatori e addetti ai lavori."